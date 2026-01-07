Λογαριασμός
Aγροτικές κινητοποιήσεις: Kλειστά για 48 ώρες από αύριο τα διόδια των Μαλγάρων- «Ναι» σε διάλογο με τον Μητσοτάκη

Από αύριο Πέμπτη ξεκινά 48ωρος αποκλεισμός στα διόδια Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις, από το αγροτικό μπλόκο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας

Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ

Σε 48ωρο αποκλεισμό στα διόδια των Μαλγάρων, και στις δύο κατευθύνσεις, προχωρούν από αύριο, Πέμπτη, στις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας, όπως αποφασίστηκε κατά τη σημερινή γενική τους συνέλευση. 

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της τελευταίας σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα και εκφράζει τη δυσαρέσκεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων για τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Πάντως, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

