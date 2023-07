Τεράστιο πύρινο μέτωπο από Δερβενοχώρια έως Μάνδρα: Ζημιές σε σπίτια, απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι

Ένα τεράστιο μέτωπο πολλών χιλιομέτρων από τα Δερβενοχώρια έως τη Μάνδρα έχει σχηματίσει η φωτιά που ξέσπασε χθες Δευτέρα στην περιοχή και η οποία μαίνεται ανεξέλεγκτη, καταστρέφοντας τα πάντα στο διάβα της.

Το μέτωπο εκτείνεται από το δάσος των Δερβενοχωρίων, το οποίο εξακολουθεί να καίγεται, έως τα περίχωρα της Μάνδρας, με τις φλόγες να έχουν μπει στον οικισμό της Νέας Ζωής, αφήνοντας πίσω τους καμένα σπίτια και ζημιές σε περιουσίες, ενώ ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή στον φυσικό πλούτο.

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια, ενώ η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου δεν έχει ελεγχθεί ακόμη, ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Όπως είπε για την πυρκαγιά που μαίνεται από χθες στα Δερβενοχώρια, έχουν διαπιστωθεί ζημιές και οι πυροσβέστες σε συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν απεγκλωβισμούς σε αρκετές περιπτώσεις.

Οι σημαντικότερες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα και χρειάστηκαν να επιχειρήσουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και πλέον έχουν ελεγχθεί, όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, ήταν στην Ηρακλειά Ηλείας, στο Δαφνί Αττικής (η μία πλησίον του οικισμού Αφαία και η δεύτερη πλησίον της Λεωφόρου Αθηνών, που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα) στην Καλλονή Λέσβου, στη Γαλήνη Λάρισας σε υπολείμματα καλλιεργειών, στη Χρυσοκελλαριά Μεσσηνίας καθώς επίσης στο Σέσκλο Μαγνησίας.

«Στις περισσότερες πυρκαγιές παρέχουν συνδρομή πολλοί συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας», σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης και υπογράμμισε ότι «όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της επικράτειας, δίνουν μάχη στα μέτωπα των πυρκαγιών και για την προστασία των υποδομών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος». Ακόμη, επισήμανε ότι στο αίτημα της χώρας μας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίθηκαν η Γαλλία και η Ιταλία και θα διαθέσουν 4 αεροσκάφη τα οποία και αναμένονται στη χώρα μας τις αμέσως επόμενες ώρες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για την έναρξη και επέκταση των πυρκαγιών και τόνισε ότι «η προσοχή όλων μας είναι επιβεβλημένη». Επιπλέον ανέφερε ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες και οι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ και πρόσθεσε ότι για αύριο Τετάρτη αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Ψαρά.

Ακολουθεί το κείμενο της ενημέρωσης:

«Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

47 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Οι περισσότερες από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.

Στα Δερβενοχώρια η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, έχουν διαπιστωθεί ζημιές και οι πυροσβέστες σε συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις, χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν απεγκλωβισμούς σε αρκετές περιπτώσεις.

Η δασική πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου δεν έχει ελεγχθεί ακόμη.

Οι σημαντικότερες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα και χρειάστηκε να επιχειρήσουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και έχουν πλέον ελεγχθεί, ήταν:

στην Ηρακλειά Ηλείας,

δύο ακόμη πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στο Δαφνί Αττικής, η μία πλησίον του οικισμού Αφαία και η δεύτερη πλησίον της λεωφόρου Αθηνών,

στην Καλλονή Λέσβου

στη Γαλήνη Λάρισας σε υπολείμματα καλλιεργειών και

στη Χρυσοκελαριά Μεσσηνίας και

στο Σέσκλο Μαγνησίας

Στις περισσότερες πυρκαγιές παρέχουν συνδρομή, πολλοί συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας.

Στο αίτημα της χώρας μας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίθηκαν η Γαλλία και η Ιταλία που θα διαθέσουν 4 αεροσκάφη τα οποία και αναμένουμε στη χώρα μας τις αμέσως επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες και οι άνεμοι θα φθάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Συνεπώς, για αύριο Τετάρτη, αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Ψαρά.

Οι πύρινη λαίλαπα έφτασε στην είσοδο της Νέας Ζωής Μάνδρας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα στα σπίτια, προκειμένου να εκκενωθεί και από τους τελευταίους πολίτες που παρέμεναν στις περιουσίες τους, ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Ήδη, οι πρώτες εικόνες από τη Νέα Ζωή Μάνδρας δείχνουν οικήματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ το μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο. Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα δόθηκε εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους του οικισμού Γλυκιά Ζωή προς τους Αγίους Θεοδώρους, κοντά στα διυλιστήρια, ενώ λίγο νωρίτερα είχε κλείσει η παλιά και η νέα εθνική οδός Αθηνών- Κορίνθου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος του οικισμού Νέας Ζωής, Βασίλης Παπανικολάου ανέφερε πως η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτα ενώ όπως είπε έχει πληροφορίες πως έχουν καεί τουλάχιστον τρία σπίτια που βρίσκονται στις παρυφές του οικισμού. Όπως επισήμανε αν συνεχιστούν οι ρίψεις νερού από τα ελικόπτερα και έρθουν κι άλλα πυροσβεστικά θα σωθεί τουλάχιστον το 80% του οικισμού.

Η φωτιά από τα Δερβενοχώρια τώρα απειλεί τη Μάνδρα και οικισμούς της, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Χρήστος Στάθης, από τον οικισμό Πανόραμα όπου βρίσκεται με τους συνεργάτες του, προτρέπουν τους κατοίκους να αποχωρήσουν για προληπτικούς λόγους. Σημειώνει πως λίγο νωρίτερα με πρωτοβουλία της αυτοδιοίκησης εκκενώθηκε ο οικισμός Πουρνάρι και Νέα Ζωή καθώς οι φλόγες από τις παρυφές της Μάνδρας, όπου ήταν τα ξημερώματα, «με τη βοήθεια του ισχυρού ανέμου καθώς και του πευκώδους και χορτολιβαδικού χαρακτήρα της βλάστησης πέρασαν το ύψωμα- οικισμό Άγ.Σωτήρα με φορά προς τη Ν.Ζωή και στη συνέχεια προς τη Μάνδρα» και απευθύνει έκκληση να αποσταλούν άμεσα εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εξαπλώνεται ταχύτατα.

Από την πλευρά του, ο α΄ τοπικός σύμβουλος Μάνδρας Παναγιώτης Παπαϊωάννου σημείωνε ότι προσωρινά είναι εκτός κινδύνου οι οικισμοί Βίλλια Ερυθρές, και πως η κατεύθυνση της φωτιάς είναι προς Μάνδρα-Ελευσίνα. Επίσης αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι υπάρχει επίγεια πυροσβεστική δύναμη η οποία όμως δεν αρκεί για να ανακόψει την ένταση της πορείας της πυρκαγιάς και τονίζει ότι χρειάζονται απαραιτήτως εναέρια μέσα. Προσθέτει ότι μηχανήματα και φορτηγά με υδροφόρες για την πυρόσβεση έχουν αποσταλεί από την Περιφέρεια, και τους όμορους δήμους, Λιοσίων και Ασπροπύργου, ενώ μαζί με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας του Δήμου επιχειρεί και μεγάλος σύλλογος εθελοντών δασοπυρόσβεσης.

Ήδη έχει δοθεί εντολή για εκκένωση, εκτός από τη Νέα Ζωή Μάνδρας, να εκκενωθούν οι οικισμοί Πουρνάρι, Πανόραμα, Αγία Σωτήρα, Παλαιοχώρι και Νέος Πόντος.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στο Πανόραμα. Ειδοποίηση για εκκένωση και της Νέας Ζωής Μάνδρας αλλά και τον οικισμό Πόντου προς την Ελευσίνα. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι ειδοποίηση εκκένωσης εκδόθηκε και για τον οικισμό Νέου Πόντου. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, όπως είπε στην τηλεόραση του Σκάι ο δήμαρχος Μάνδρας Χρήστος Στάθης η φωτιά πέρασε την εθνική οδό και πάει προς Μάνδρα.

Οι επιχειρήσεις διεξάγονται στη δυτική πλευρά του πύρινου μετώπου και καταβάλλεται προσπάθεια να αναχαιτιστεί η πυρκαγιά στην παλαιά εθνικη οδό Μανδρας Θήβας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιστρέφει νωρίτερα από τις Βρυξέλλες όπου έχει μεταβεί για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας Χωρών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής.

Αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Πολλές είναι όμως και οι αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου. Αναφορικά με τη φωτιά στο Λουτράκι, όπως γνωστοποίησε η Πυροσβεστική, έγινε εισήγηση για προληπτική εκκένωση των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος και Πανόραμα. Το μέτωπο βρίσκεται πάνω από την Καλλιθέα Λουτρακίου και κινείται νότια νοτιοανατολικά, πάνω από την εθνική οδό. Οι ριπές ανέμων μεταδίδουν τη φωτιά με αποτέλεσμα οι καύτρες να μεταφέρονται σε άκαυτο περιβάλλον.

Αυτή την ώρα στην περιοχή των Δερβενοχωρίων επιχειρούν 140 πυροσβεστες 48 οχηματα, πεζοπόρα τμήματα, ενώ επιχειρούν 6 εναέρια μέσα στη δυτική πλευρά του μετώπου και στην ανατολική πλευρά 7 εναέρια.

Παράλληλα, η Ελλάδα ζήτησε ευρωπαϊκή συνδρομή σε μέσα και ήδη αναμένεται να φτάσουν δύο canadair από τη Γαλλία και άλλα δύο από την Ιταλία.

While #wildfires are ravaging Attica, Greece has requested the activation of the EU Civil Protection Mechanism.



In response, we have deployed:



🛩️ 4 Canadairs from our fleet based in France and Italy

🚒 our prepositioned firefighters from Romania#Κουβαράς #Φωτιά pic.twitter.com/YC5gmogxGB