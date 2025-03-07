Σε 23 προσαγωγές εκ των οποίων οι 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο περιθώριο του συλλαλητηρίου που πραγματοποίησαν στην πλατεία Συντάγματος μαθητές, φοιτητές και καθηγητές για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ οι συλλήψεις έγιναν για -κατά περίπτωση- κατοχή ναρκωτικών, σουγιά, καπνογόνων.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19:00 είναι προγραμματισμένο νέο συλλαλητήριο από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

