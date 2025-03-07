Σε 23 προσαγωγές εκ των οποίων οι 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο περιθώριο του συλλαλητηρίου που πραγματοποίησαν στην πλατεία Συντάγματος μαθητές, φοιτητές και καθηγητές για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ οι συλλήψεις έγιναν για -κατά περίπτωση- κατοχή ναρκωτικών, σουγιά, καπνογόνων.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.
Υπενθυμίζεται ότι στις 19:00 είναι προγραμματισμένο νέο συλλαλητήριο από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.