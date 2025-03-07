Ειρηνικά ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι το νέο, μεγάλο μαθητικό – φοιτητικό συλλαλητήρια για τα Τέμπη στην Αθήνα, με την συμμετοχή χιλιάδων κόσμου, ενώ στη Βουλή διεξάγεται η ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Όταν η πορεία έφτασε μπροστά από το Κοινοβούλιο, φοιτητές κρατώντας χαρτόνια σχημάτισαν σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Ένα μέρος των διαδηλωτών κάθισαν επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, προτού ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία τους.

Στο περιθώριο της κινητοποίησης έγιναν 23 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Με εντολή της ΕΛΑΣ άνοιξε ο σταθμός του Μετρό "Σύνταγμα" ενώ θα ξανακλείσει στις 5 το απόγευμα.

Κλειστός παραμένει για το επιβατικό κοινό ο σταθμός "Πανεπιστήμιο" και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Νωρίτερα έληξε ειρηνικά και η πορεία στη Θεσσαλονίκη.

Με βασικό αίτημα την απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς, μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί βγήκαν και σήμερα στους δρόμους όλης της χώρας.

Μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια έγιναν επίσης σε Λάρισα Βόλο, Γιάννενα, Ηράκλειο, Χανιά, Ξάνθη, Καλαμάτα, Λάρισα, Πάτρα και Σέρρες.

Κεντρικό σύνθημα της νεολαίας για άλλη μία φορά ήταν το «Δεν έχω οξυγόνο» και «η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί».

Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί:

Αθήνα: 19:00, Σύνταγμα

Θεσσαλονίκη: 19:00, Άγαλμα Βενιζέλου

Πάτρα: 19:00, Πλατεία Γεωργίου

Αγρίνιο: 19:00, Κεντρική Πλατεία

Αλεξανδρούπολη: 19:00, Δημαρχείο

Αμαλιάδα: 19:00, Πλατεία Αγίου Αθανασίου

Ηράκλειο: 19:00, Πλατεία Ελευθερίας

Καλαμάτα: 19:00, Κεντρική Πλατεία

Λάρισα: 19:00, Κεντρική Πλατεία

Χανιά: 19:00, Πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Πηγή: skai.gr

