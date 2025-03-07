Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δυο πυρκαγιές στη Ζάκυνθο, που καίνε αγροτοδασικές εκτάσεις.

Η πρώτη φωτιά καίει στην περιοχή Νερατζούλες κοντά στη πόλη της Ζακύνθου και η δεύτερη στη βόρεια πλευρά του νησιού και συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Νικόλαος.

Και στις δυο περιπτώσεις έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σημειώνεται πως από τις δυο πυρκαγιές δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά και στο Κυριάκι Βοιωτίας

Φωτιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση στο Κυριάκι Βοιωτίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 1 Ε/Π και εθελοντές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

