Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε εξέλιξη δυο πυρκαγιές στη Ζάκυνθο - Φωτιά και στο Κυριάκι Βοιωτίας

Η πρώτη φωτιά στη Ζάκυνθο καίει στην περιοχή Νερατζούλες και η δεύτερη στη βόρεια πλευρά του νησιού, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος.

UPDATE: 15:35
φωτια πυροσβεστικη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δυο πυρκαγιές στη Ζάκυνθο, που καίνε αγροτοδασικές εκτάσεις.

Η πρώτη φωτιά καίει στην περιοχή Νερατζούλες κοντά στη πόλη της Ζακύνθου και η δεύτερη στη βόρεια πλευρά του νησιού και συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Νικόλαος.

Και στις δυο περιπτώσεις έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σημειώνεται πως από τις δυο πυρκαγιές δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά και στο Κυριάκι Βοιωτίας

Φωτιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση στο Κυριάκι Βοιωτίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 1 Ε/Π και εθελοντές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ζάκυνθος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark