Την πειθαρχική ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα της δημάρχου Κασσάνδρας γνωμοδότησε το αρμόδιο Συμβούλιο Αιρετών Οργάνων ΟΤΑ για την Αναστασία Χαλκιά, αναφορικά με το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο, τον περασμένο Αύγουστο. Η εν λόγω γνωμοδότηση απεστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης που την επικύρωσε (δεσμευτικά), κοινοποιώντας την σήμερα στην κ. Χαλκιά.

Η δήμαρχος Κασσάνδρας μπορεί μέσα σε 30 μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης να προσφύγει κατά αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο θα κρίνει την υπόθεση κατ' ουσίαν. Πληροφορίες από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής.

Εφόσον ασκηθεί η προσφυγή στο ΣτΕ, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η αρμόδια Επιτροπή Αναστολών του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης, θα αποφασίσει για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής. Σε περίπτωση που κατατεθεί αίτηση αναστολής, η επιβληθείσα ποινή δεν εκτελείται μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών.

Η γνωμοδότηση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία 4-1 (απαρτιζόταν από τρεις ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς, έναν αιρετό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μία ανώτερη υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης), καταλογίζει στη δήμαρχο πειθαρχικές ευθύνες και εν προκειμένω αυτή της παράβασης καθήκοντος. Πληροφορίες αναφέρουν πως στοιχειοθετώντας την ετυμηγορία του, το Συμβούλιο της καταλογίζει αφενός ότι επέτρεψε τη μη νόμιμη λειτουργία του λούνα παρκ (στο Πευκοχώρι), παρότι γνώριζε και πάντως όφειλε να γνωρίζει ότι αυτό δεν διέθετε έγκριση λειτουργίας, και αφετέρου ότι δεν έλαβε όλα τα νόμιμα μέτρα για τη διακοπή της λειτουργίας του, όταν ο δήμος Κασσάνδρας πληροφορήθηκε τη μη νόμιμη λειτουργία του.

Αν. Χαλκιά: Πιστεύοντας ακράδαντα στην αθωότητα μου θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα της δημάρχου

«Κατά της απόφασης αυτής, όπως έχω νόμιμο δικαίωμα, θα προσφύγω δικαστικά, προκειμένου να αναδειχθεί η έλλειψη κάθε προσωπικής μου ευθύνης για το τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι» αναφέρει, σε γραπτή ανακοίνωσή της, η δήμαρχος κ. Χαλκιά, μετά την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας.

«Δηλώνω για άλλη μια φορά πως ουδέποτε μέχρι το δυστύχημα είχα ενημερωθεί προσωπικά για την παράνομη λειτουργία της εν λόγω επικίνδυνης εγκατάστασης. Πιστεύοντας ακράδαντα στην αθωότητά μου θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα της Δημάρχου Κασσάνδρας όπως ο νόμος το προβλέπει, έως την σχετική κρίση της Δικαιοσύνης, τιμώντας την ψήφο των συμπολιτών μου και την απόλυτη εμπιστοσύνη της δημοτικής μας παράταξης» προσθέτει.

Τρίμηνη αργία στην αντιδήμαρχο

Με την ίδια απόφαση επιβλήθηκε στην αρμόδια αντιδήμαρχο Γερακίνα Μπενίση (παραπέμφθηκε στο ίδιο Συμβούλιο) η ποινή της αργίας για τρεις μήνες, καθώς της καταλογίζεται ότι τέλεσε την πειθαρχικά επιλήψιμη πράξη της παράβασης καθήκοντος διά παραλείψεως.

Να σημειωθεί ότι η δήμαρχος και η αντιδήμαρχος ελέγχονται και ποινικά για το τραγικό δυστύχημα, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση ευθυνών σε βάρος αιρετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.