Φοινικούντα: Για 6 ώρες κατέθετε ο φερόμενος ως δράστης - Τι υποστήριξε

Περίπου έξι ώρες διήρκεσε στην ανακρίτρια Καλαμάτας, η απολογία του 22χρονου, φερόμενου ως δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συνηγόρου του, ο 22χρονος στην απολογία του επανέλαβε, ότι ουδέποτε είχε όπλο και ουδέποτε μπήκε στο κάμπινγκ.

Μάλιστα υπέδειξε τον δεύτερο συλληφθέντα για την υπόθεση, επίσης 22χρονο, ως αυτόν που μπήκε στο κάμπινγκ, δηλαδή στον τόπο όπου έγινε η δολοφονία.

Επιπλέον, από την κατάθεσή προέκυψε ότι θεωρεί ότι ο ανιψιός του θύματος, αναγνώρισε όχι τα δικά του ρούχα, αλλά τα ρούχα που φορούσε ο συγκατηγορούμενός του.

Σε λίγα λεπτά αναμένεται να απολογηθεί ο δεύτερος συλληφθείς, ο οποίος θα κληθεί να απαντήσει για το πως διέφυγε από τη Φοινικούντα τη βραδιά του φόνου αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν την υπόθεση.

