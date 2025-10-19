Ολοκληρώθηκαν μετά από 8 ώρες, οι απολογίες και των έξι συλληφθέντων, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 6 συλληφθέντες.

Οι 5 αλλοδαποί και ο ένας Έλληνας, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το χρέος που αποδίδεται ότι έχει υπάρξει στον ΕΦΚΑ από την εγκληματική τους δραστηριότητα, δεν είναι αυτό που τους αποδίδεται, δηλαδή τα δύο εκατομμύρια.

Επιπλέον, ο λογιστής, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στην οργάνωσης, υποστήριξε ότι δεν έχει κάνει κάτι παράνομο, αλλά εκτέλεσε νόμιμες εργασίες.

Η έρευνα συνεχίζεται για το εάν υπάρχει και εμπλοκή άλλων ατόμων στην υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

