Στο Κουλούρι, στο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών από το δυστύχημα στα Τέμπη, βρίσκονται αυτή την ώρα οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, ο εφέτης ανακριτής, κλιμάκιο της πυροσβεστικής και ο καθηγητής μεταλλουργος του ΕΜΠ ο οποίος νωρίτερα ορκίστηκε ως δικαστικός πραγματογνώμονας.

Σύμφωνα με το larissanet, όλοι οι προαναφερθέντες συγκεντρώθηκαν στο σημείο προκειμένου να εξετάσουν σε πρώτο βαθμό εν είδει αυτοψίας την δεύτερη ηλεκτραμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, κομμάτι της οποίας σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αποκολλήθηκε κατά τη σύγκρουση. Η έρευνα γίνεται σε συνάρτηση με το φορτίο της εμπορικής και της φωτιάς που ακολούθησε της σύγκρουσης. Αν δηλαδή υπήρχε το ενδεχόμενο μεταφοράς κάποιου μη δηλωμένου εύφλεκτου φορτίου στην εμπορική που έπαιξε ρόλο στη φωτιά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.