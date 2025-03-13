Του Μάκη Συνοδινού
Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ αλλά και του ΕΚΑΒ σε διαμέρισμα στην Κολοκυνθού στην Αθήνα καθώς μέσα εντοπίστηκε νεκρός άντρας.
Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες πρόκειται για διαμέρισμα Airbnb δεύτερου ορόφου. Τον 46χρονο εντόπισε περίπου στις 3 το μεσημέρι ο 52χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όταν πήγε για να καθαρίσει.
Αντίκρισε το θύμα δεμένο με τα χέρια στο κρεβάτι και με μια σακούλα στο κεφάλι ενώ δίπλα του υπήρχε μια φιάλη οξυγόνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ από αστυνομικές πηγές έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και εκτιμάται πως πρόκειται για αυτοκτονία.
