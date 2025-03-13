Την άμεση καθαρογράφηση και καταχώριση της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας με την οποία κρίθηκε αθώα πρώην Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κέρκυρας, για χαμένες δικογραφίες, ζήτησε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.
Αναλυτικότερα, από το Εφετείο Κέρκυρας κρίθηκε αθώα η πρώην προϊσταμένη Εισαγγελέας Κερκύρας για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση, καθώς το δικαστήριο διέγνωσε ανυπαρξία δόλου στο πρόσωπό της.
Η Γεωργία Αδειλίνη ζήτησε την άμεση καθαρογράφηση της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας, προκειμένου να κρίνει εάν συντρέχει λόγος άσκησης αναίρεσης κατά της εν λόγω απόφασης.
