Ο Άρειος Πάγος ζήτησε άμεση καθαρογράφηση της απόφασης αθώωσης της εισαγγελέως Κέρκυρας

Στο Εφετείο Κέρκυρας κρίθηκε αθώα η πρώην προϊσταμένη Εισαγγελέας Κερκύρας για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης καθώς το δικαστήριο διέγνωσε ανυπαρξία δόλου

Την άμεση καθαρογράφηση και καταχώριση της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας με την οποία κρίθηκε αθώα πρώην Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κέρκυρας, για χαμένες δικογραφίες, ζήτησε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Αναλυτικότερα, από το Εφετείο Κέρκυρας κρίθηκε αθώα η πρώην προϊσταμένη Εισαγγελέας Κερκύρας για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση, καθώς το δικαστήριο διέγνωσε ανυπαρξία δόλου στο πρόσωπό της.

Η Γεωργία Αδειλίνη ζήτησε την άμεση καθαρογράφηση της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας, προκειμένου να κρίνει εάν συντρέχει λόγος άσκησης αναίρεσης κατά της εν λόγω απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ανώτατο Δικαστήριο Γεωργία Αδειλίνη Άρειος Πάγος Κέρκυρα
