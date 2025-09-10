Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ένα 13χρονο αγόρι, έξω από τον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στην περιοχή των Συκεών, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο 13χρονος βρισκόταν στο σημείο με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα νεαρών, αποτελούμενη από έξι - επτά άτομα.

Για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

Το αγόρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται τραυματισμένος και σε κατάσταση σοκ.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών.

