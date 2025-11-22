Της Έλενας Γαλάρη
Προθεσμία για να απολογηθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου έλαβαν από την αρεοπαγίτη ανακρίτρια, η οποία διενεργεί την ανάκριση για το "μπάζωμα" αμέσως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντοπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός και άλλα έξι μη πολιτικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τριαντοπουλος θα απολογηθεί τελευταίος.
