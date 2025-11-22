Λογαριασμός
Τον Δεκέμβριο οι απολογίες Τριαντόπουλου, Αγοραστού για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

Ο πρώην υφυπουργός, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και άλλα 6 μη πολιτικά πρόσωπα έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

Τέμπη

Της Έλενας Γαλάρη

Προθεσμία για να απολογηθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου έλαβαν από την αρεοπαγίτη ανακρίτρια, η οποία διενεργεί την ανάκριση  για το "μπάζωμα" αμέσως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντοπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός και άλλα έξι μη πολιτικά πρόσωπα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τριαντοπουλος θα απολογηθεί τελευταίος.

