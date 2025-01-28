Σε λαϊκό προσκύνημα στον Καθεδρικό Ναό στα Τίρανα το σκήνωμα του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου - Δείτε live 

Σε λαϊκό προσκύνημα στον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα, έχει τεθεί το σκήνωμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου, το οποίο έφτασε στα Τίρανα γύρω στις 17.00 ώρα Ελλάδος.

Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη το πρωί, 11 τοπική ώρα και 12 ώρα Ελλάδας, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί κάτω από το ιερό βήμα του καθεδρικού Ναού, σε ειδική κρύπτη που είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος. Υπενθυμίζεται πως στην τελετή θα παρευρεθούν ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Επιθυμία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου ήταν να ταφεί στη χώρα που επί δεκαετίες διακονούσε το Ευαγγέλιο και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα.

