Φράγμα Νεστορίου: Το φιλόδοξο έργο που έμεινε ημιτελές τα τελευταία 10 χρόνια

Ένα έργο που θα μπορούσε να δώσει ανάσα στην περιοχή η οποία μαστίζεται από ανεργία είναι το φράγμα Νεστορίου στην Καστοριά.

Ωστόσο, οι εργασίες σταμάτησαν στο 25% πριν από την ολοκλήρωσή τους και έτσι παραμένει ημιτελές σχεδόν μια δεκαετία.

Το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ έκανε αυτοψία στο φράγμα προκειμένου να διαπιστωθεί το τι ακριβώς συμβαίνει και μίλησε με τον Δημήτρη Λαζαρίδη, Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού της περιοχής, ο οποίος κάνει έκκληση για αποπεράτωση το συντομότερο δυνατό.

Οπως εξηγεί, έχουν κατασκευαστεί έξι φράγματα στη διαδρομή του ποταμού Αλιάκμονα κι έτσι γίνεται εφικτή η άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων ωστόσο στο Νεστόριο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης του έργου.

«Εγώ όταν μπήκα στην πρωτογενή παραγωγή από επιλογή, προσδοκούσα ότι θα γίνει το φράγμα πριν 30 χρόνια και τώρα θα βγω στη σύνταξη και ακόμα συζητάμε για το εάν θα γίνει το φράγμα Νεστορίου».

«Το έργο χωρίζεται σε τρία υποέργα», εξηγεί από την πλευρά του ο Δημήτρης Ιατρίδης, εκδότης της «Καστοριανής Εστίας».

«Το ένα είναι το φράγμα αυτό καθ' εαυτό, το δεύτερο είναι το αρδευτικό, το οποίο θα αρδεύσει- όταν ολοκληρωθεί- 72.000 στρέμματα στον κάμπο της Καστοριάς και το τρίτο είναι το υδροηλεκτρικό για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια από το 2016 και σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται ότι θα αποφέρει έσοδα γύρω στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ στην τοπική αυτοδιοίκηση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.