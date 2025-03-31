Την εκ νέου κλήση για κατάθεση της σταθμάρχη των Νέων Πόρων, ζητεί συνήγορος οικογενειών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, μετά τη δημοσιοποίηση νέου ηχητικού με συνομιλίες, αμέσως μετά τη σύγκρουση. Παράλληλα, οι ανακρίσεις για την τραγωδία συνεχίζονται με καταθέσεις επιβατών της μοιραίας αμαξοστοιχίας και στελεχών του υπουργείου μεταφορών.

Σύμφωνα με την ertnews ο επιβάτης της θέσης 62 του τρίτου βαγονιού της intercity 62, Θωμάς Κωστίδης προσήλθε μόνος του στον ανακριτή της υπόθεσης και ζήτησε να καταθέσει.

Ο επιζών της σιδηροδρομικής τραγωδίας, Θωμάς Κωστίδης ανέφερε: «Ήμουν στο τρίτο βαγόνι, τι να σας πω; Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να έρθω να κάνω κατάθεση για έγκλημα, γιατί αυτό δεν ήταν δυστύχημα, για ένα γεγονός το οποίο με έχει στιγματίσει αυτή τη στιγμή. Εμένα η ζωή μου έχει σταματήσει δύο χρόνια χρονιά και προσπαθώ τώρα να πάρω λίγο τη ζωή στα χέρια μου».

«‘Άκουγα φωνές, κραυγές για βοήθεια. Ο τρόμος και το σοκ που είχαμε πάρα πολλοί επιβάτες. Υπήρχε κόσμος αφού βγήκαμε που καθόταν και κοίταζε τη φωτιά. Ήταν σε σοκ» ανέφερε ο κ. Κωστίδης ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το τί είναι αυτό που τον ενοχλεί στην υπόθεση δύο χρόνια μετά απάντησε μεταξύ άλλων την «κοροϊδία» σχετικά με την υπόθεση του «μπαζώματος».

Η νεαρή Ελευθερία Δρίγκα είναι από τους λίγους επιζώντες της τραγωδίας που κλήθηκαν από τον ανακριτή για κατάθεση. «Εγώ είχα σοβαρά εγκαύματα, είχα κι άλλα τραύματα, στο σημείο που ήμουν, ήμουν πάρα πολύ τυχερή για το πώς κατάφερα να βγω που με βοήθησαν άλλοι άνθρωποι, ψυχολογικά είναι πολύ πρωτόγνωρο και δύσκολο αυτό για κάθε άνθρωπο που το έχει βιώσει», είπε καθώς βρισκόταν στο 2ο βαγόνι.

Υπόμνημα στον εφέτη ανακριτή κατέθεσε δικηγόρος συγγενών θυμάτων, με το οποίο ζητά να καλέσει σε συμπληρωματική κατάθεση τη σταθμάρχη Νέων Πόρων και τον άντρα, με τον οποίο φέρεται να μιλάει στο τηλέφωνο, με βάση τα νέα ηχητικά, που μπήκαν πρόσφατα στη δικογραφία.

Η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου ανέφερε, «να διευκρινίσουν τι συνέβη εκείνη τη βραδιά, αναφορικά με τα τηλεγραφήματα που δεν έφτασαν ποτέ, με την αποκατάσταση της μονής γραμμής, της διπλής και για τους σταθμάρχες, υποτίθεται ενός ενιαίου σιδηροδρομικού δικτύου, που δε γνώριζαν τι συμβαίνει σε αυτό».

Για υποκρισία και αφωνία κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης την αντιπολίτευση, μετά την έκθεση πραγματογνωμοσύνης της ΕΛΑΣ που χαρακτήρισε ως «γνήσια» τα τρία νέα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «δεν πρόκειται να παίξουμε τον ρόλο των υπολοίπων κομμάτων δεν θα υποκαταστήσουμε τη δουλειά των δικαστών των εισαγγελέων. Θα εκτιμηθούν από τη δικαιοσύνη. Βλέποντας διαφορά στοιχεία προβληματίζομαι μήπως είχαμε την ανάποδη συγκάλυψη: συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις διέσπειραν μια σειρά από fake news, εργαλειοποιώντας με ξεκάθαρο στόχο να δημιουργήσουν κλίμα πόλωσης και τοξικότητας».

Μέσα στην εβδομάδα απολογούνται οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι, στελέχη γενικών διευθύνσεων του Υπουργείου Μεταφορών.

