Μετά την ισχυρή καταιγίδα σε Σύρο και Πάρο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν επηρεάσει και τη Μύκονο καθώς τα νησιά των Κυκλάδων βρίσκονται στο μάτι της κακοκαιρίας.

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα σήμανε 112 για τους κατοίκους του νησιού ενημερώνοντάς τους ότι απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο με εξαίρεση τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

📍 #Μύκονος



🆘 Απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της #Μυκόνου ,λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, μέχρι το πέρας των φαινομένων. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) March 31, 2025

Όπως φαίνεται και από τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε ορισμένα σημεία στο νησί των Κυκλάδων, ενώ παράλληλα έχει προκαλέσει καταστροφές στα παραλιακά μαγαζιά.

«Πνίγηκε» η Πάρος - Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στις Κυκλάδες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλά νησιά.

Στην Πάρο, η κακοκαιρία είναι έντονη, με ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν το νησί από το μεσημέρι.

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους ενώ νέο μήνυμα από το «112» απαγορεύει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Δείτε βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο «μάτι» του κυκλώνα βρέθηκε η Νάουσα της Πάρου όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια παρασύροντας τα αυτοκίνητα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

📍 #Πάρος



🆘 Απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της #Πάρου λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) March 31, 2025

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των Κυκλάδων καθώς το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προέβλεπε ισχυρές καταιγίδες στα νησιά, ανεβάζοντας τη βαθμίδα επικινδυνότητας στο «κόκκινο».

Στην Πάρο και συγκεκριμένα στη Νάουσα, η ένταση της βροχής είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ορμητικών χειμάρρων που παρέσυραν οχήματα και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Προβλήματα και στη Σύρο

Σοβαρά προβλήματα προέκυψαν και στη Σύρο εξαιτίας της ισχυρής καταιγίδας, η οποία συνοδεύτηκε από έντονη χαλαζόπτωση.

Η σφοδρότητα των φαινομένων είχε ως αποτέλεσμα οι δρόμοι να πλημμυρίσουν, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, το νερό κατεβαίνει με ορμή από τα σοκάκια.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Κυριακή (30-03-2025) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά διαστήματα από τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (31-03-25) έως και το πρωί της Τετάρτης (02-04-25) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Συγκεκριμένα:

Α. Στις Κυκλάδες από το μεσημέρι της Δευτέρας (31-03-25) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (01-04-25). Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά επικίνδυνα - Κόκκινη Προειδοποίηση- μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης (01-04-25).

Β. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας - Χίου) από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (31-03-25) έως το βράδυ της Τρίτης (01-04-25).

Γ. Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας (31-03-25) έως το μεσημέρι της Τρίτης (01-04-25).

Δ. Στην Αττική τη νύχτα Δευτέρας (31-03-25) προς Τρίτη (01-04-25).

Ε. Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (01-04-25) έως και το βράδυ της ίδιας ημέρας.

ΣΤ. Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (01-04-25) έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (02-04-25).

Ζ. Στη δυτική και τη νότια Κρήτη από τις βραδινές ώρες της Τρίτης (01-04-25) έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (02-04-25).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.