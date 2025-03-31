Της Μύριαμ Κιάσσου

Σε εξέλιξη είναι η παναιγαιακή κινητοποίηση στην Αθήνα με αφορμή τα προβλήματα και τις παθογένειες στη Δημόσια Υγεία, το κόστος της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης με την ηπειρωτική χώρα αλλά και τα γενικότερα φαινόμενα εγκατάλειψης και υποβάθμισης της νησιωτικής Ελλάδας.

Πλήθος σωματείων, συλλόγων και φορέων αποφάσισαν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν σήμερα στις 18:00 έξω από το Υπουργείο Υγείας και θα συνεχιστούν αύριο στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Ναυτιλίας.

Πρόκειται για μια κινητοποίηση από δεκάδες νησιά του Αιγαίου, όπως η Σάμος, η Ρόδος αλλά και αντιπροσωπείες νοσοκομείων από την Κρήτη καθώς σύσσωμοι οι πολίτες των νησιών ζητούν μέτρα για την υποστελέχωση των δημόσιων δομών και την επικείμενη νέα αύξηση στο ήδη ακριβό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

«Το θέμα της υγείας αφορά όλο τον λαό και γίνεται υπόθεση του ίδιου του λαού γιατί είναι ζήτημα ζωής για όλους μας», αναφέρει χαρακτηριστικά το Εργατικό Κέντρο Νομού Σάμου σε σχετική ανακοίνωση στην οποία απηύθυνε μαζικό κάλεσμα για συμμετοχή.

Το κοινό πλαίσιο και τις κινητοποιήσεις στην Αθήνα στηρίζουν με αποφάσεις τους ενδεικτικά τα εξής συνδικάτα, σύλλογοι και φορείς των νησιών του Αιγαίου:

Εργατικά Κέντρα

1 Εργατικό Κέντρο Νομού Σάμου

2. Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

3. Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου

Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ

4. Ν.Τ. Σάμου της ΑΔΕΔΥ

5. Ν.Τ. Λήμνου της ΑΔΕΔΥ

6. Ν.Τ. Χίου της ΑΔΕΔΥ



Σωματεία Υγειονομικών και Εργαζομένων στα Νοσοκομεία

7. Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Σάμου

8. Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Ικαρίας

9. Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Κω

10. Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο & Πρώιο"

11. Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου

12. Σωματείο Εργαζομένων Γ.Νοσοκομείου Λήμνου

13. Σωματείο Εργαζομένων Γ.Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης

14. Σωματείο Εργαζομένων Γ. Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης

15. Ένωση Ιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου

16. Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου





17. Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Σάμου

18. Σωματείου Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία, Τουριστικά Γραφεία και Επισιτιστικά Επαγγέλματα Σάμου

19. Σωματείο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων Καρλοβάσου

20. Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Σάμου

21. Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (Παράρτημα Σάμου)

22. Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Σάμου

23. Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου & Ικαρίας (Σ.Υ.ΠΕ.Σ.Ι)

24. Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΙΚΑ Καρλοβάσου

25. Σωματείο Συνταξιούχων Σάμου

26. Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Σάμου

27. Προοδευτική Κίνηση Γυναικών Σάμου (Μέλος ΟΓΕ)

28. Ομάδα Γυναικών Μαραθοκάμπου (μέλος ΟΓΕ)

29. Σύλλογος Γυναικών Μυτιληνιών (μέλος ΟΓΕ)

30. Λαϊκή Επιτροπή Μαραθοκάμπου

31. Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος

32. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Όρμου Καρλοβάσου Σάμου

33. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου

34. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Μαραθοκάμπου Σάμου

35. Φοιτητικός Σύλλογος Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΜΠΕΣ)

36. Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

37. Συνδικάτο Οικοδομών & Συναφών Επαγγελμάτων Ικαρίας - Φούρνων

38. Σωματείο Εργαζομένων στους Δήμους Ικαρίας & Φούρνων

39. Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Συναφών Επαγγελμάτων Ικαρίας – Φούρνων

40. Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ-ΚΗΕ Σάμου - Ικαρίας

41. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ικαρίας – Φούρνων

42. Σωματείο Συνταξιούχων Μισθωτών Ικαρίας & Φούρνων

43. Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας (Μέλος ΟΓΕ)

44. Σύλλογος Αυτοαπασχολουμένων-Βιοτεχνών-Επαγγελματιών-Εμπόρων Ικαρίας

45. Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Σχολείων Ικαρίας

46. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων Φίλων ΑΜΕΑ και Αναπήρων Ικαρίας "ΗΛΙΑΧΤΊΔΑ"

47. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ.Κηρύκου Ικαρίας

48. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Αγ.Κηρύκου Ικαρίας

49. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Λυκείου Αγ.Κηρύκου Ικαρίας

50. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Νηπιαγωγείου Αγ.Κηρύκου Ικαρίας

51. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγ.Κηρύκου Ικαρίας

52. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Ευδήλου Ικαρίας

53. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Ευδήλου Ικαρίας

54. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Ευδήλου Ικαρίας

55. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού-Νηπιαγωγείου Ραχών (Άγιος Πολύκαρπος) Ικαρίας

56. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Ραχών Ικαρίας

57. Επιτροπή Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & νηπιαγωγείου Καρκιναγρίου

58. Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός & Φιλοδασικός Σύλλογος Μανδριών ''Η ΔΟΛΙΧΗ''

59. Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ραχών "ΛΙΤΑΝΗ"

60. Κοινωνικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Φραντάτου «ΦΡΑΝΤΑΤΟ»

61. Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αυλακίου «Ο ΕΛΙΓΚΑΣ»

62. Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός συλλόγος Καραβοσταμιωτων Ικαρίας ο "Γέροντας"

63. Σύλλογος Περαμεριτών Ικαρίας «Φραντάτο Μάραθο Πηγή»

64. Κοινωνικός και Οικολογικός Σύλλογος Μάραθου Ικαρίας

65. Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Πολυκάρπου Ικαρίας

66. Πολιτιστικός Σύλλογος Ικαρίας "Ο Κάμπος "

67. Προοδευτικός Σύλλογος Ξυλοσύρτη Ικαρίας "ο Αθέρας"

68. Πολιτιστικός Σύλλογος Ικαρίας "Αντίλαλοι"

69. Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γλαρεδών Ικαρίας «η Ομόνοια»

70. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αρέθουσας Ικαρίας

71. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευδήλου Ικαρίας "Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ "

72. Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστανιών Ικαρίας «Το Τραγοστάσι"

73. Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πετροπουλίου Ικαρίας «Το Βουνάρι»

74. Πολιτιστικός Σύλλογος Ικαριωτών Περάματος και γύρω Δήμων «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

75. Πολιτιστικός Σύλλογος Χριστού Ραχών Ικαρίας

76. Σύλλογος Προεσπέρας Ικαρίας το "Καστέλι"

77. Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ικαρίας "Το Αμάλου"

78. Πολιτιστικός Σύλλογος Στελιού Ικαρίας

79. Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πλαγιωτών Ικαρίας

80. Α.Ο. Μεσαριάς Ικαρίας

81. ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ

82. Α.Γ.Σ. Διαγόρας Ικαρίας

83. Σύλλογος Ικαριωτών Πετρούπολης

84. Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων Κω

85. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Κω

86. Σωματείο Συνταξιούχων Κω

87. Β’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου

88. ΤΔΕ ΕΤΕ ΔΕΗ Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου

89. Σύλλογος Γυναικών Κω (Mέλος ΟΓΕ)

90. Ένωση Γυναικών Ελλάδος Κω

91. Σύλλογος Επαγγελματιών Εστίασης Κω

92. Μόνιμη Επιτροπή Τεχνικού Επιμελητήριου Κω

93. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Νισύρου

94. Αθλητικό Σύλλογος Μανδραδκίου Νισύρου ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ

95. Σωματείο Εργ. Εξώρυξης και Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων και Αδρανών Υλικών Νισύρου

96. Πολιτιστικός Σύλλογος Νισύρου ΔΙΑΒΑΤΗΣ

97. Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου «Αδαμάντιος Κοραής»

98. Ένωσης Εργαζομένων στις Τουριστικές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις Λήμνου

99. ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστράτιου

100. Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας Λήμνου

101. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου

102. Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου

103. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Λέσβου

104. Σωματείο Μουσικών Λέσβου

105. Σωματείο Φορτοεκφορτωτών Λιμένος και Προλιμένος Μυτιλήνης «ο Ποσειδών»

106. Σωματείο Συμβασιούχων Υπαλλήλων Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

107. Παράρτημα Μυτιλήνης της Πανελλαδικής Ένωσης Νοσοκόμων-Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης «Αλληλεγγύη»

108. Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης

109. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Λέσβου

110. Ένωση Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων Πέτρας

111. Ένωση Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων Αγιάσου

112. Σωματείο Αρτοποιείων Λέσβου

113. Σωματείο Επιπλοποιών-Ξυλουργών Λέσβου

114. Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων-Ωρολογοποιών Λέσβου

115. Σωματείο Ζωεμπόρων Κρεοπωλών Λέσβου

116. Σωματείο Καταστηματαρχών Κουρέων-Κομμωτών Λέσβου

117. Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερμικών & Κλιματιστικών Λέσβου

118. Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Λέσβου

119. Σύλλογος Ιχθυοπωλών Λέσβου

120. Σύλλογος Ραφτάδων & Έτοιμων Ενδυμάτων Λέσβου

121. Σωματείο Φανοποιών - Βαφέων- Μηχανικών Λέσβου

122. Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου

123. Αγροτικός Σύλλογος Λουτρόπολης Θερμής

124. Αγροτικός Σύλλογος Ανεμώτιας

125. Αγροτικός Σύλλογος Αγιάσου

126. Αγροτικός Σύλλογος Κάπης

127. Αγροτικός Σύλλογος Ερεσού

128. Αγροτικός Σύλλογος Αργένου

129. Σύλλογος Εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ Επαρχίας Θήρας

130. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κυκλάδων

131. Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Αιγαίου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος



Τις κινητοποιήσεις με ανακοίνωσή της στηρίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ)

Πηγή: skai.gr

