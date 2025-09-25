Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι

Συμπληρωματικό υπόμνημα το οποίο υπογράφουν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών κατατέθηκε νωρίτερα την Πέμπτη στο Εφετείο Λάρισας.

Στο αίτημα το οποίο αποτελεί στην ουσία συνέχεια του υπομνήματος που κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει και το αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι, γιου του Πάνου Ρουτσι, ο οποίος είναι στη δέκατη μέρα απεργίας πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του. Το αίτημα αφορά κυρίως τη διενέργεια εξετάσεων, ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές για τα αίτια θανάτου.

Τα άλλα αιτήματα αφορούν την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train στην κακουργηματική περίπτωση του αδικήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στο αδίκημα της έκθεσης και τον ορθό χαρακτηρισμό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Θυμίζουμε πως οι 35 από τους 36 κατηγορούμενους διώκονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και οι 33 για την κακουργηματική μορφή της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Να σημειωθεί πως το δεκαήμερο για την κατάθεση υπομνημάτων στο Εφετείο Λάρισας ολοκληρώνεται σήμερα.

ΠΗΓΗ: larissanet.gr

