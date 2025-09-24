Στη δέκατη μέρα απεργίας πείνας βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ζητά να γίνει εκταφή της σορού του γιού του Ντένι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Για μια ακόμη ημέρα πολίτες και φορείς συγκεντρώθηκαν μπροστά στη Βουλή για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον κ. Ρούτσι. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι καλεί σε μεγάλη κινητοποίηση την προσεχή Κυριακή, στις 20:30, στο Σύνταγμα.

