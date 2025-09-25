«Όλη η κοινωνία βλέπει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου ό,τι πιο τραγικό μπορεί να διανοηθεί κανείς. Στηρίζουμε σε ανθρώπινο επίπεδο τον αγώνα του, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να παρέμβουμε, ούτε να διανοηθούμε να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και κατά πόσο η κυβέρνηση καθυστέρησε να προβεί σε δήλωση υποστήριξής του.

Όπως είπε:

«Η Αντιπολίτευση βλέπει ευκαιρία να κάνει το 2ο γύρο του χυδαίου πολιτικού της παιχνιδιού που έκανε πριν λίγους μήνες, με αφορμή την επέτειο του τραγικού δυστυχήματος. Όλη η κοινωνία, ο κάθε υγιής πολίτης, ο απλός κόσμος συγκλονίζεται από τον αγώνα κάθε πατέρα, κάθε συγγενή κάθε δυστυχήματος, από τον αγώνα κάθε ανθρώπου που έχει χάσει τον δικό του άνθρωπο, είτε στα Τέμπη είτε οπουδήποτε αλλού. Αυτή είναι η υγιής αντίδραση. Η τοξική και χυδαία αντίδραση πολύ μεγάλου μέρους της Αντιπολίτευσης στη χώρα μας είναι άλλη. Εκεί που η κοινωνία βλέπει την οδύνη και την ανάγκη για στήριξη, η Αντιπολίτευση βλέπει μαι ευκαιρία για να μαζέψει ψήφους, να παίξει παιχνίδι και αν στήσει show. Πηγαίνουν δίπλα σε ένα πονεμένο άνθρωπο για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη».

Σχολιάζοντας στη συνέχεια τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη, ότι σύντομα θα έρθει η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν προδικάζει τίποτα, καθώς το τι θα γίνει θα το κρίνει η Δικαιοσύνη.

«Το κρίσιμο ερώτημα που αφορά το πολιτικό σύστημα είναι αν μπορεί ένας εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας να παρέμβει στη δικαστική. Επαναλαμβάνω, σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε δίπλα σε αυτόν τον πατέρα και στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του. Το τι θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη, όπου - όπως η ίδια είπε - δεν έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα εκταφής από τον ίδιο, παρά μόνο μέσω εξώδικης δήλωσης. Εμείς δεν βγήκαμε να πούμε ότι επειδή δεν έχει υποβληθεί αίτηση, δεν πρέπει να εξεταστεί».

Πηγή: skai.gr

