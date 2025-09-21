Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εκφράζει «τη συμπαράστασή του στο αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών».

Σημειώνει ότι «πρόκειται για το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα παραπάνω μετέφερε στον κ. Ρούτσι αντιπροσωπεία του κόμματος, αποτελούμενη από τον γραμματέα της ΚΟ Δ. Μπιάγκη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δ. Μάντζο και τη βουλευτή και μέλος των επιτροπών για τα Τέμπη Μ. Αποστολάκη, που τον συνάντησε έξω από τη Βουλή όπου και παραμένει εδώ και μέρες κάνοντας απεργία πείνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.