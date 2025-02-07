Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία στα Τέμπη πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας καθώς και σε άλλες πόλεις. Πλήθος μαθητών, φοιτητών, αλλά και εκπαιδευτικοί έδωσαν το «παρών».

Το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν εκείνο που αναγραφόταν στο πανό της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας: «Να λέει ένα παιδί: Δεν έχω οξυγόνο - Αυτό είναι που κάνει το κράτος δολοφόνο! Καμία συγκάλυψη».

Στο κάλεσμά της για το σημερινό συλλαλητήριο, η ΟΛΜΕ ανέφερε: «Να φτάσει μέχρι τέλους η αποκάλυψη, να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης και όσοι ευθύνονται για την απαράδεκτη αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος, πριν τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων».

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο βρέθηκαν τουλάχιστον 4.000 περίπου άτομα, ενώ έγιναν 27 προσαγωγές και μία σύλληψη για κατοχή μαχαιριού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας αποκαταστάθηκε και άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό "Σύνταγμα" και "Πανεπιστήμιο" με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν με τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας από 11πμ έως 2μμ., σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ.

Συλλαλητήρια και σε πολλές μεγάλες πόλεις

Μαθητικά συλλαλητήρια λαμβάνουν χώρα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας:

Αλεξανδρούπολη, 13:00 Δημαρχείο

Άρτα, 10:00 Πλ. ΚιλκίςΒέροια, 12:00 Πλατεία Δημαρχείου

Βόλος, 11:00 Θόλος

Γιάννενα, 12:00 Περιφέρεια

Δράμα, 13:00 Πλατεία Ελευθερίας

Ηράκλειο, 11:00 Πλατεία Ελευθερίας

Καβάλα, 13:00 Κεντρική Πλατεία

Καλαμάτα, 12:00 Κεντρική Πλατεία

Κατερίνη, 10:30 Πλατεία Ελευθερίας

Κέρκυρα, 12:00 Γενικά Λύκεια

Κιλκίς, 12:00 Πλατεία Ειρήνης

Κοζάνη, 12:00 Κεντρική Πλατεία

Κομοτηνή, 13:00 Κεντρική Πλατεία

Λαγκαδάς, 10:30 Πλατεία Λαγκαδά

Λαμία, 12:00 Πλατεία Πάρκου

Λάρισα, 12:00 Κεντρική Πλατεία

Μυτιλήνη, 12:00 Κεντρικά Λύκεια

Νάουσα, 12:00 Κεντρική Πλατεία

Ναύπλιο, 12:00 Πλατεία Δημαρχείου

Ξάνθη, 13:00 Κεντρική Πλατεία

Πάτρα, 12:00 Πλατεία Γεωργίου

Ρέθυμνο, 12:00 Δημαρχείο

Ρόδος, 12:00 Καπνό

Σέρρες, 11:00 Πλατεία Ελευθερίας

Σπάρτη, 12:00 Κεντρική Πλατεία

Τρίκαλα, 12:00 Πλατεία Ρήγα Φερραίου

Τρίπολη, 12:00 Πλατεία Πέτρινου

Φλώρινα, 12:00 Πλατεία Μόδη

Χανιά, 10:30 Αγορά

Χίος, 13:00 Πλατεία Βουνακίου

Πορεία μαθητών και φοιτητών για την τραγωδία στα Τέμπη και στη Θεσσαλονίκη

Με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για το δυστύχημα των Τεμπών ολοκληρώθηκε μπροστά στο Διοικητήριο (ΥΜΑΘ) και στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης η πορεία που ξεκίνησαν νωρίτερα φοιτητές και μαθητές, στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης μετά από κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων και της συντονιστικής επιτροπής μαθητών, με συμμετοχή ενώσεων γονέων και εκπαιδευτικών.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν την πορεία στις 12:30 από την Πλατεία Δικαστηρίων (άγαλμα Βενιζέλου), όπου συγκεντρώθηκαν λίγο νωρίτερα και εκπρόσωποι των συλλόγων που οργάνωσαν την κινητοποίηση, οι οποίοι και ζήτησαν «να μη συγκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών και να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες». Μέσω των οδών Εγνατίας, Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή, Βενιζέλου ολοκλήρωσαν την πορεία στην Αγίου Δημητρίου, ενώ η Τροχαία ρύθμιζε αναλόγως την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι κάλεσαν σε νέες συγκεντρώσεις και πορείες στις 22/2 και στις 28/2 με τη συμπλήρωση δύο ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Συγκέντρωση και πορεία στην Πάτρα

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι και στην πλατεία Γεωργίου, της Πάτρας.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, ενώ κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ανεγράφησαν με κόκκινη μπογιά στην πλατεία Γεωργίου τα ονόματα των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Όπως ανέφεραν ομιλητές από την μαθητική κοινότητα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, «το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί, δεν θα συγκαλυφθεί και εμείς θα κάνουμε την αλήθεια να λάμψει».

Επίσης, στο συλλαλητήριο συμμετείχε και η δημοτική αρχή της Πάτρας, ενώ η αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, στον χαιρετισμό της προς στους συγκεντρωμένους, τόνισε, μεταξύ άλλων:

«Απαιτούμε να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Το βροντοφωνάξαμε όλοι μαζί από την πρώτη στιγμή πριν δύο χρόνια και συνεχίζουμε να το φωνάζουμε. Στεκόμαστε στο πλάι σας, στηρίζουμε τους αγώνες σας και θα βρεθούμε ξανά εδώ, μαζί σας, στις 28 Φλεβάρη, ημέρα που συμπληρώνονται δύο χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη και ημέρα πανελλαδικής απεργίας, για να υψώσουμε και πάλι όλοι, την φωνή μας».

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, η οποία πέρασε και έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

«Κραυγή» μαθητών και φοιτητών και στη Λάρισα για τα Τέμπη

Με δυναμικά συνθήματα, μαθητές και φοιτητές της Λάρισας πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στην κεντρική πλατεία της πόλης, απαιτώντας την απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών.

Τα βασικά συνθήματα που κυριάρχησαν στην κινητοποίηση της Λάρισας ήταν «Δεν έχω άλλο οξυγόνο» και «Πάμε κι όπου βγει δεν βγαίνει πουθενά, μόνο τραγωδίες το σύστημα γεννά», εκφράζοντας την αγωνία της νέας γενιάς για το μέλλον της. Οι διαδηλωτές τόνισαν την ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

«Είμαστε εδώ για να φωνάξουμε "όχι" στη συγκάλυψη και ζητάμε να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσαν εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστημιου Θεσσαλίας στη Λάρισα, ενώ τόνισαν πως «ενώνουμε τις φωνές μας για να φωνάξουμε ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί».

Κατά τη διάρκεια της πορείας, οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα «Όλων των νεκρών γίναμε φωνή, το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί» και «Φτάνει πια, οι ζωές μας μετράνε», ενώ φώναζαν «η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά». Η πορεία κατευθύνθηκε προς τον σταθμό του ΟΣΕ.

Πλήθος κόσμου και στο Ηράκλειο

Πλήθος μαθητών συγκεντρώθηκε και στο Ηράκλειο με την πορεία να ξεκινάει απ' την "Δαιδάλου" και συνεχίστηκε σε άλλους κεντρικούς δρόμους.

Εκπαιδευτικά συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών και στα Χανιά - Ρέθυμνο

Την απόλυτη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης χωρίς συγκάλυψη ζήτησαν με τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση για την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και στην πορεία που ακολούθησε, εκατοντάδες μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί στα Χανιά.

Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) Χανίων συμμετείχαν στην κινητοποίηση με τρίωρη στάση εργασίας και κυρίαρχο μήνυμα «καμία ανοχή στη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Και στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών μπροστά στο δημαρχείο της πόλης. «Η τραγωδία των Τεμπών να μην ξεχαστεί, να μη συγκαλυφθεί», «να έρθει στο φως όλη η αλήθεια για να μην ξανακουστεί η φράση "δεν έχουμε οξυγόνο"» ήταν τα συνθήματα που κυριάρχησαν, ενώ ακολούσε πορεία στο κέντρο του Ρεθύμνου.

