Στο μπλόκο των αγροτών στη Καρδίτσα βρέθηκε το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης τονίζοντας ότι οι αγρότες χρειάζονται κατά προτεραιότητα φθηνή ενέργεια.

«Η πράσινη μετάβαση και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι αναγκαία και πρέπει να αφορά εσάς, τους παραγωγούς, και όχι τους λίγους και ισχυρούς, που έχουν σχεδιάσει να πάρουν όλο τον ενεργειακό χώρο της χώρας και εσείς θα είστε πελάτες και όχι παραγωγοί ενέργειας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε ότι «ο πρωθυπουργός λοιδόρησε την πρόταση μας για την κάρτα του αγρότη για αφορολόγητο πετρέλαιο από την αντλία ώστε κανείς να μην είναι όμηρος πότε θα του επιστραφεί το κόστος» συμπλήρωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε επιπλέον ότι μετά και την καταστροφή από τον Daniel, που βίωσαν οι αγρότες της περιοχής, έρχεται στο προσκήνιο επιτακτικά η μακρόπνοη πολιτική για τους υδάτινους πόρους. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που διαχειρίζεται κονδύλια αντίστοιχου ύψους με το ΕΣΠΑ, άλλαξε 5 διοικήσεις, επιβλήθηκε πρόστιμο και τέθηκε εν τέλει υπό ευρωπαϊκή εποπτεία. Δεν έλαβα καμία απάντηση από τον πρωθυπουργό στη Βουλή όταν του έθεσα το θέμα» επισήμανε αναφερόμενος στην κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αρχηγός του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε πώς « όποια δικογραφία έρθει στη Βουλή για την τραγωδία των Τεμπών, όποιο πολιτικό πρόσωπο και αν αφορά , θα προτείνουμε προανακριτική για να οδηγηθούν χωρίς πολιτική κάλυψη στον φυσικό δικαστή. Καμία κάλυψη από τη Βουλή. Αυτό κάναμε για τον κ. Τριαντόπουλο, που σήμερα ανακοίνωσε την παραίτησή του. Είναι το χρέος μας απέναντι στον λαό».

Επιτέθηκε στον πρωθυπουργό αναφέροντας ότι «ο ελληνικός λαός έκανε τον κ. Μητσοτάκη να βγει την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συνέντευξη και να ομολογήσει ότι λέει ψέματα εδώ και δύο χρόνια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους, είπαν "δεν ξεχνώ, κ. Μητσοτάκη, δεν θα συγκαλύψεις την τραγωδία των Τεμπών όπως έκανες με το σκάνδαλο των υποκλοπών". Η δύναμη είναι στην κοινωνία. Δεν μας αξίζει να υποβαθμίζεται η ποιότητα της δημοκρατίας. Δεν μας αξίζει να μην έχουμε μια δικαιοσύνη που λειτουργεί, να μην έχουμε σεβασμό στα δικαιώματα του πολίτη. Η Ελλάδα αξίζει καλύτερα και περισσότερα» κατέληξε.

