Για αύριο Τρίτη διεκόπη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ωστόσο όλοι οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να λάβουν γνώση και να μελετήσουν τα νομιμοποιητικα έγγραφα για να μπορέσουν να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων τόνισαν στο δικαστήριο πως δεν προλαβαίνουν να μελετήσουν τα έγγραφα για αύριο, με την εισαγγελέα ωστόσο να προτείνει την διακοπή της δίκης και την συνέχεια της για αύριο όπως είχε προγραμματιστεί από τη Μεγάλη Δευτέρα.

Έτσι και το δικαστήριο αποφάσισε την διακοπή της δίκης για αύριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.