ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στο «Champions League» της παγκόσμιας ποδηλασίας

Υπάρχουν αγώνες που απλώς περνούν από έναν τόπο. Και υπάρχουν διοργανώσεις που τον μεταμορφώνουν. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία: ένας πολυήμερος, επαγγελματικός, διεθνής αγώνας δρόμου που επιστρέφει για 5η χρονιά από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, πιο φιλόδοξος, πιο αναβαθμισμένος και με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη θέση που διεκδικεί στο παγκόσμιο ποδηλατικό καλεντάρι. Το γεγονός ότι ο Γύρος είναι πλέον μέλος της AIOCC, της Παγκόσμιας Ένωσης Διοργανωτών Ποδηλατικών Αγώνων, δεν είναι μια τυπική διάκριση· είναι η πιο καθαρή ένδειξη ότι η διοργάνωση έχει ήδη περάσει σε άλλη πίστα.

Ο φετινός ΔΕΗ Tour of Hellas δεν ζητά απλώς προσοχή. Την κερδίζει. Με 20 ομάδες, από τις οποίες οι 18 είναι επαγγελματικές, με 120 αθλητές από όλο τον κόσμο, με 5 αγωνιστικές ημέρες και μια διαδρομή 863,8 χιλιομέτρων που ενώνει Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Αττική, ο αγώνας χτίζει μια εμπειρία με σαφή αγωνιστική αρχιτεκτονική, υψηλές οργανωτικές απαιτήσεις και έντονο διεθνές αποτύπωμα. Δεν μιλάμε για μια τοπική αθλητική γιορτή με διεθνείς φιλοδοξίες.

Μιλάμε για έναν επαγγελματικό stage race που λειτουργεί με τη λογική των μεγάλων Γύρων: στρατηγική από μέρα σε μέρα, μάχη για τη γενική κατάταξη, σπριντ, βουνά, φανέλες, φθορά και κορύφωση.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas δεν προσπαθεί να “μοιάσει” σε Tour de France ή Giro d’Italia με όρους μεγέθους. Προσεγγίζει, όμως, σταθερά τη δική τους επαγγελματική λογική: καθαρή δομή, ένταση, διεθνές ενδιαφέρον, υψηλό επίπεδο συμμετοχών, ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, μια ευκαιρία για γιορτή απ΄οπου περνάει, διαφήμιση της ποδηλατικής κουλτούρας και διαρκή αναβάθμιση. Γι’ αυτό και η φετινή διοργάνωση έχει περισσότερο από ποτέ αίσθηση “μεγάλης σκηνής”.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Υπουργείου Αθλητισμού Cycling Greece δεν είναι υπεύθυνη μόνο για τη διοργάνωση του μεγάλου αυτού διεθνούς γεγονότος, αλλά οργώνει και ολόκληρη την Ελλάδα για εκπαιδευτικές δράσεις σε παιδιά, με κέντρο –τι άλλο- το ποδήλατο! Με την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο ΔΕΗ Tour Of Hellas φιλοδοξεί να μπει σε έναν από τους περιζήτητους ποδηλατικούς αγώνες της UCI στην Ευρώπη! Και φαίνεται να το καταφέρνει!

Έξι ProTeams που ανεβάζουν τον πήχη

Η μεγάλη είδηση στο αγωνιστικό σκέλος είναι προφανής: στη γραμμή εκκίνησης θα βρεθούν 6 UCI ProTeams, κάτι που από μόνο του ανεβάζει την ποιότητα, το prestige και τη δυσκολία του αγώνα. Στη φετινή σύνθεση ξεχωρίζουν οι Unibet Rose Rockets, Burgos-Burpellet-BH, Solution Tech Nippo Rali, Team Novo Nordisk, Euskaltel-Euskadi και MBH Bank CSB Telecom Fort — έξι ομάδες με διαφορετική ιστορία, διαφορετικό αγωνιστικό στυλ και κοινό παρονομαστή το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο.

Από τη βάσκικη αύρα της Euskaltel-Euskadi μέχρι το ελληνικό ενδιαφέρον γύρω από τη Burgos-Burpellet-BH και από την ξεχωριστή ταυτότητα της Team Novo Nordisk μέχρι τη δυναμική της Solution Tech Nippo Rali και της Unibet Rose Rockets, το πελοτόν αποκτά φέτος σαφώς πιο “βαρύ” αγωνιστικό βάθος.

Και πίσω από τις ProTeams, μια Continental σκηνή που “βράζει”

Το ίδιο σημαντικό, όμως, είναι αυτό που συμβαίνει ακριβώς από κάτω: οι 12 UCI Continental ομάδες της διοργάνωσης δεν είναι απλώς συμπληρωματικές συμμετοχές. Είναι ένα βασικό κομμάτι της αγωνιστικής ταυτότητας του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, γιατί προσθέτουν βάθος, επιθετικότητα και διαρκή πίεση στη ροή του αγώνα. Το Gazzetta σημειώνει ότι οι Continental ομάδες “δίνουν αγωνιστική αίγλη στον Γύρο”, ενώ υπογραμμίζει ότι η παρουσία τους επιβεβαιώνει τον καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Και εδώ βρίσκεται μια ακόμη ουσιαστική ένδειξη της ανόδου του θεσμού: το ενδιαφέρον από τις Continental ομάδες ήταν φέτος τόσο έντονο, ώστε η ζήτηση για μια θέση στη σύνθεση του αγώνα ξεπέρασε το συνηθισμένο επίπεδο ανταγωνισμού μιας και η διοργάνωση «αναγκάστηκε» να απορρίψει 12 ακόμα αιτήσεις continental ομάδων που ήθελαν να πάρουν εκκίνηση στον αγώνα μας. Με άλλα λόγια, ο ΔΕΗ Tour of Hellas δεν είναι πια ένας αγώνας που “δοκιμάζουν” οι ομάδες. Είναι ένας αγώνας στον οποίο θέλουν να είναι παρούσες.

Ένας Γύρος που απλώνεται σε όλη τη χώρα

Η φετινή διαδρομή κάνει αυτό που κάνουν οι μεγάλες διοργανώσεις: δεν εξαντλείται στον αθλητή, αλλά αφηγείται και τη χώρα που φιλοξενεί τον αγώνα. Από τα Ιωάννινα και την επίσημη παρουσίαση των ομάδων στη λίμνη, μέχρι το Αγρίνιο, το Καρπενήσι, τη Λάρισα, τον Βόλο, τη Λαμία, την Αταλάντη, την Πάρνηθα, τον Πειραιά και το Σύνταγμα, ο Γύρος μετατρέπει την Ελλάδα σε ανοιχτό σκηνικό αθλητικής τηλεοπτικής παραγωγής μεγάλης κλίμακας. Συνολικά, ενεργοποιεί 5 Περιφέρειες (Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς, Θεσσαλίας, Ηπείρου), 44 Δήμους και φέρνει το θέαμα σε 108 πόλεις και χωριά.

Το αγωνιστικό τόξο της φετινής έκδοσης είναι από μόνο του συναρπαστικό: το Ιωάννινα – Αγρίνιο ανοίγει την αυλαία, το Καρπενήσι – Λάρισα βάζει νωρίς τους αναβάτες σε δοκιμασία, το Βόλος – Λαμία λειτουργεί ως το “βασιλικό ετάπ” με 4.216 μ. υψομετρικά, το Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα) υπόσχεται ένα από τα πιο θεαματικά φινάλε του αγώνα, και το Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα) σφραγίζει τη διοργάνωση με μια τελική εικόνα που έχει πλέον καθιερωθεί ως το πιο εμβληματικό closing shot του ελληνικού Γύρου. Δικαιωματικά η Περιφέρεια Αττικής έχει την τιμητική της καθώς το τελευταίο ετάπ, καλύπτει μεγάλος μέρος των περιοχών της.

Η διεθνής προβολή δεν είναι πια στόχος. Είναι πραγματικότητα.

Η φήμη του ΔΕΗ Tour of Hellas δεν είναι πλέον μια ωραία υπόσχεση. Είναι μετρήσιμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για το 2025, η διοργάνωση κατέγραψε 8,3 εκατ. ευρώ συνολικό media value, με πάνω από 1.200 τηλεοπτικά spots και αναφορές, περισσότερα από 3.800 online άρθρα και αισθητή αύξηση σε χορηγικά και θεσμικά έσοδα. Την ίδια στιγμή, η διεθνής προβολή της διοργάνωσης εκτείνεται σε 140 χώρες, στοιχείο που την τοποθετεί ξεκάθαρα σε διαφορετική κατηγορία από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για αντίστοιχες ελληνικές αθλητικές διοργανώσεις.

Φέτος, μάλιστα, η δυναμική αυτή περνά σε νέο επίπεδο. Για πρώτη φορά ο ΔΕΗ Tour of Hellas αποκτά τόσο ισχυρή live τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ, με καθημερινά 150 λεπτά ζωντανής μετάδοσης στην ΕΡΤ2 και ολόκληρο τον αγώνα διαθέσιμο μέσω ERTFLIX. Παράλληλα, το διεθνές ενδιαφέρον για ζωντανή κάλυψη έχει ήδη ξεπεράσει τα 15 διεθνή ΜΜΕ, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή έκδοση δεν παρακολουθεί απλώς τη διεθνή τάση· αρχίζει να τη συναντά.

Το έπαθλο που δεν συμβολίζει απλώς τη νίκη

Σε μια διοργάνωση που χτίζει τόσο συνειδητά την ταυτότητά της, δεν είναι τυχαίο ότι και το έπαθλο έχει βάθος. Ο κύλικας, με την αναπαράσταση των Κενταύρων, δεν λειτουργεί μόνο ως τρόπαιο του νικητή. Είναι ένας συμβολισμός δύναμης, αρμονίας και ισορροπίας — τριών αξιών που συνδέονται άμεσα τόσο με την ποδηλασία όσο και με το ίδιο το πνεύμα του Γύρου. Ταυτόχρονα, συνδέει τη διοργάνωση με τον ελληνικό μύθο, τη γη που τη φιλοξενεί και ειδικά με το Πήλιο, ενισχύοντας αυτή την πολύτιμη αίσθηση ότι ο ΔΕΗ Tour of Hellas δεν αντιγράφει ξένα πρότυπα, αλλά χτίζει τη δική του, αναγνωρίσιμη αφήγηση.

Κάτι περισσότερο από αγώνας: εμπειρία πόλης, εμπειρία χώρας

Αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό βήμα ωρίμανσης του ΔΕΗ Tour of Hellas: δεν είναι μόνο elite sport event, αλλά και δημόσια εμπειρία. Μέσα από τις ΔΕΗ Fan Zones, τα Mini Side Events, τις εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία και τις τοπικές ενεργοποιήσεις, ο αγώνας απευθύνεται όχι μόνο σε φίλους της ποδηλασίας αλλά και σε οικογένειες, παιδιά, κατοίκους και επισκέπτες. Προβάλλει το ποδήλατο ως μέσο βιώσιμης μετακίνησης, μιλά για οδική ασφάλεια, φέρνει τον αθλητισμό στις πλατείες και δημιουργεί ένα περιβάλλον συμμετοχής γύρω από κάθε ετάπ.

Και φέτος, σε αυτή την αίσθηση μεγάλης γιορτής έρχεται να προστεθεί και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Από την Ανδρομάχη στα Ιωάννινα και τη Λαμία, την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα στο Αγρίνιο και την Ευαγγελία στη Λάρισα, μέχρι το closing event της 10ης Μαΐου στο Σύνταγμα με Stavento, Ήβη Αδάμου, Ευαγγελία, Kira May Cry, τον DJ Νίκο Μαργκόγλου και τη Μαρία Φραγκάκη, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιβεβαιώνει ότι θέλει να είναι όχι μόνο αγώνας, αλλά πλήρες γεγονός. Ένα event που συνδέει τον επαγγελματικό αθλητισμό με τη μουσική, την εμπειρία πόλης και τη συμμετοχή του κοινού.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 δεν είναι πλέον “μια πολύ καλή ελληνική προσπάθεια”. Είναι ένα project με σαφές διεθνές αποτύπωμα, αυξανόμενη ζήτηση, θεσμικό βάθος, ισχυρή τηλεοπτική εικόνα, επαγγελματικό πελοτόν και ξεκάθαρη προοπτική. Με απλά λόγια: η Ελλάδα δεν φιλοξενεί απλώς έναν ποδηλατικό αγώνα. Φιλοξενεί έναν θεσμό που διεκδικεί σταθερά τη θέση του στο “Champions League” της παγκόσμιας ποδηλασίας.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα ανά σταθμό της διοργάνωσης

5 Μαΐου | Ιωάννινα

Ανδρομάχη

6 Μαΐου | Αγρίνιο

Αλεξάνδρα Μπουνάτσα

7 Μαΐου | Λάρισα

Ευαγγελία

8 Μαΐου | Λαμία

Ανδρομάχη

10 Μαΐου | Αθήνα – Πλατεία Συντάγματος

Stavento

Ήβη Αδάμου

Ευαγγελία

Kira May Cry

DJ Νίκος Μαργκόγλου

Μαρία Φραγκάκη

Πρόγραμμα Αγώνα – Mini Side Events & ΔΕΗ Fan Zones

Δευτέρα 4 Μαΐου | Ιωάννινα

Έναρξη Παράλληλων Εκδηλώσεων: Πλατεία Μαβίλη (10:00-14:30 & 17:00-19:00)

.Τρίτη 5 Μαΐου | Ιωάννινα

17:30: Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων (Λίμνη Ιωαννίνων)

ΔΕΗ Fan Zone: Πλατεία Μαβίλη (10:00-17:00)

Τετάρτη 6 Μαΐου | 1ο Ετάπ: Ιωάννινα – Αγρίνιο (171,6 χλμ.)

Mini Side Event Ιωάννινα – Πλ. Μαβίλη (10:00-12:00)

10:30 – 11:40: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

11:50: Εκκίνηση (ουδέτερη)

15:46 – 16:08: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αγρίνιο – Κεντρική Πλατεία (10:00-16:00)

Πέμπτη 7 Μαΐου | 2ο Ετάπ: Καρπενήσι – Λάρισα (157,6 χλμ.)

11:20 – 12:30: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Καρπενήσι – Κεντρική Πλατεία (10:00-13:00)

12:40: Εκκίνηση (ουδέτερη)

16:18 – 16:39: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λάρισα – Κεντρική Πλατεία Σάπκα (10:00-16:30)

Παρασκευή 8 Μαΐου | 3ο Ετάπ: Βόλος – Λαμία (207,0 χλμ.)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Βόλος – Παραλία Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας (09:00-12:30)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη)

16:15 – 16:51: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λαμία – Parking Εκθεσιακού Κέντρου (10:00-17:30)

Σάββατο 9 Μαΐου | 4ο Ετάπ: Αταλάντη – Πάρνηθα (180,9 χλμ.)

10:05 – 11:15: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Αταλάντη – Κεντρική Πλατεία (09:30-12:00)

11:25: Εκκίνηση (ουδέτερη)

15:49 – 16:16: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Πάρνηθα – Τελεφερίκ (10:30-17:00)

Κυριακή 10 Μαΐου | 5ο Ετάπ: Πειραιάς – Πλατεία Συντάγματος (146,5 χλμ.)

(Τερματισμός σε κυκλική διαδρομή 3 γύρων στο κέντρο της Αθήνας)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Ακτή Μουτσοπούλου / Πασαλιμάνι (09:30-11:00)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη)

13:52 – 14:11: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αθήνα – Πλατεία Συντάγματος (10:30-15:30)



Οι 108 περιοχές που διέρχεται ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

1ο ετάπ: Ιωάννινα, Ανατολή, Αγ. Γεώργιος, Φιλιππιάδα, Καλαμιά, Χαλκιάδες, Ελεούσα, Άρτα, Αγ. Ανάργυροι, Μενίδι, Κρίκελλος, Αμφιλοχία, Κυψέλη, Στράτος, Νεάπολη, Νέο Μπαμπαλιό, Παναιτώλιο, Νέα Αβόρανη, Στρογγυλαίικα, Αγρίνιο.

2ο ετάπ: Καρπενήσι, Φουρνά, Λουτροπηγή, Λουτρά Σμοκόβου, Κέδρος, Καλλιφώνι, Ζαΐμι, Αγιοπηγή, Καρδίτσα, Σταυρός, Πρόδρομος, Αγ. Θεόδωρος, Ιτέα, Βούναινα, Κυρά Βρύση, Μαυροβούνι, Ελεύθερες, Λάρισα.

3ο ετάπ: Βόλος, Αγριά, Κάτω Λεχώνια, Άνω Λεχώνια, Στροφίλος, Άγιος Βλάσιος, Άγιος Γεώργιος Νηλείας, Πινακάτες, Βυζίτσα, Μηλιές, Λαμπινού, Τσαγκαράδα, Μούρεσι, Κισσός, Χάνια, Πορταριά, Άνω Βόλος, Νέες Παγασές, Νέα Αγχίαλος, Μικροθήβες, Αϊδίνι, Κρόκιο, Αλμυρός, Ευξεινούπολη, Νεοχώρι, Νεράιδα, Ανάβρα, Φιλιαδώνα, Μελιταία, Μακριλίβαδο, Νέος Παλαμάς, Λαμία.

4ο ετάπ: Αταλάντη, Τραγάνα, Προσκυνάς, Μαλεσίνα, Μαρτίνο, Κάστρο, Αλίαρτος, Θήβα, Ερυθρές, Δάφνη, Πύλη, Φυλή, Άνω Λιόσια, Αχαρνές, Αγία Παρασκευή, Καραούλι (Πάρνηθα).

5ο ετάπ: Πειραιάς, Φάληρο, Άλιμος, Ελληνικό, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Άγιος Δημήτριος, Λαγονήσι, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος, Κερατέα, Κουβαράς, Αγία Μαρίνα, Πόρτο Ράφτη, Μαρκόπουλο, Σχοινιάς (Γαλάζια Ακτή), Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Υμηττός, Αθήνα (Σύνταγμα).



Για πλήρεις διαδρομές, χάρτες, ομάδες και πληροφορίες: hellas-tour.gr

Εδώ το Racebook του αγωνα https://drive.google.com/file/d/11hwEzau5ZsURgV7YDlsGNG0TEykHYyCa/view

