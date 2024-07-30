Λάρισα: Δίωξη κατά της προέδρου της ΡΑΣ και στελεχών της Πυροσβεστικής για το δυστύχημα στα Τέμπη

Δίωξη για διατάραξη ασφαλείας συγκοινωνιών διά παραλείψεως, με δόλο και κατ' εξακολούθηση κατά της προέδρου της ΡΑΣ, για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ασκήθηκε από την Εισαγγελία της Λάρισας, μετά από πρόταση του Εφέτη ανακριτή.

Επίσης, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διεξήχθη μετά τη μήνυση συγγενών θυμάτων, ασκήθηκε δίωξη για παράβαση καθήκοντος κατά τριών προοανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής και ενός ανώτερου αξιωματικού.

Για ιατροδικαστές και δικαστικούς εμπειρογνώμονες που περιλαμβάνονταν στη μήνυση, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε, ενώ για τους δικαστικούς λειτουργούς που περιλαμβάνονταν επίσης στη μήνυση η υπόθεση θα εξεταστεί από άλλους εισαγγελικούς λειτουργούς εκτός Λάρισας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.