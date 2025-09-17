Σε απεργίας πείνας και δίψας στο Σύνταγμα έχει προχωρήσει τα τελευταία 24ωρα ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς ζητά εκταφή της σορού του γιου του.

Ο 22χρονος Ντένις Ρούτσι ήταν μεταξύ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, που συνέβη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Ο κ. Ρούτσι είναι ένας από τους γονείς που έχουν ζητήσει εκταφή του παιδιού τους, αίτημα που απορρίφθηκε από τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας.

Εν τω μεταξύ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κατέθεσε τη Δευτέρα την πρότασή του για Τέμπη στην πρόεδρο εφετών και την έστειλε στους διαδίκους.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε διάστημα περίπου 10 ημερών οι διάδικοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα.

