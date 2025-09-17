Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στις 07:56 στην Κεφαλονιά σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χλμ δυτικά βορειοδυτικά της του Άσσου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, υπολογίζεται στα 10,6 χλμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.