Μάχη για την ζωή της δίνει για 5η ημέρα η μικρούλα από τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, που υπέστη εγκαύματα στο 60% του σώματός της, μετά από μετά από ανάφλεξη του τούλινου φορέματος που φορούσε.

Το δύο ετών κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με το ThessToday.gr, το περασμένο Σάββατο η οικογένεια θα πήγαινε σε γάμο και το μωρό φορούσε ένα τούλινο φορεματάκι.

Η τραγωδία συνέβη όταν ο 28χρονος πατέρας του μωρού ανεφοδίασε με μπιτόνι βενζίνης το αυτοκίνητό του. Αμέριμνο το παιδάκι πήγε να τρέξει στην αγκαλιά του και τότε, εξαιτίας της ποιότητας του υφάσματος του φορέματος του παιδιού, δημιουργήθηκε στατικός ηλεκτρισμός με το μπιτόνι, ο οποίος προκάλεσε την ανάφλεξη.

Τα ρούχα του παιδιού τυλίχτηκαν στις φλόγες και ο πατέρας μαζί με τον παππού στην προσπάθειά τους να τις σβήσουν με τα χέρια - σκίζοντας ουσιαστικά τα ρούχα για να μην καεί ζωντανό - υπέστησαν εγκαύματα στα χέρια, με τον ηλικιωμένο άνδρα μάλιστα να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.

Σε βάρος του πατέρα έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λαγκαδά.

Πηγή: skai.gr

