«571 έτη από την 'Αλωση, δεν σβήνει από την εθνική και παγκόσμια μνήμη η πολιτιστική κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης» αναφέρει σε ανάρτηση του στο Χ ο υπουργός Εθνκής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας ,με αφορμή τη σημερινή επέτειο.

571 έτη από την Άλωση, δεν σβήνει από την εθνική και παγκόσμια μνήμη η πολιτισμική κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης. pic.twitter.com/7pmZUirmW9 May 29, 2024

Ο υπουργός επισυνάπτει νωπογραφία από άγνωστο καλλιτέχνη στην Εκκλησία της Μονής Moldovita (Ρουμανία) υπό τον τίτλο "29 Μαίου 1453", στην οποία απεικονίζεται η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.

