Ανάρτηση Δένδια για την Αλωση της Κωνσταντινούπολης: «Η πολιτιστική κληρονομιά της Πόλης δεν σβήνει από την μνήμη"

Ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας επισυνάπτει νωπογραφία της Άλωσης από την ρουμανική Μονή Moldovita

Ανάρτηση Δένδια για την Αλωση της Κωνσταντινούπολης

«571 έτη από την 'Αλωση, δεν σβήνει από την εθνική και παγκόσμια μνήμη η πολιτιστική κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης» αναφέρει σε ανάρτηση του στο Χ ο υπουργός Εθνκής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας ,με αφορμή τη σημερινή επέτειο.

Ο υπουργός επισυνάπτει  νωπογραφία από άγνωστο καλλιτέχνη στην Εκκλησία της Μονής Moldovita (Ρουμανία) υπό τον τίτλο "29 Μαίου 1453", στην οποία απεικονίζεται η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.

