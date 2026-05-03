Τασούλας από το Ερεβάν: Φόρος τιμής σε θύματα της Αρμενικής Γενοκτονίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που πραγματοποιείται στο Ερεβάν, επισκέφθηκε το Μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων Tsitsernakabert, όπου κατέθεσε στεφάνι και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στο πλαίσιο της 8ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Ερεβάν της Αρμενίας είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το Μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας, όπου απέτισα φόρο τιμής μαζί με την ελληνική αποστολή στο 1,5 εκατομμύριο θύματα της Γενοκτονίας.

Εκατόν έντεκα χρόνια μετά την Αρμενική Γενοκτονία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει σταματήσει να κυλάει δραματικά η ανάμνηση αυτού του γεγονότος, δεν έχει υπάρξει σταμάτημα της πίκρας και της οδύνης, για τον απλούστατο λόγο ότι η ανάγκη αποδοχής της ιστορικής αλήθειας από τον θύτη αυτού του εγκλήματος δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί.

Η Ελλάδα είναι γνωστό ότι έχει παρόμοια δραματικά βιώματα με την Αρμενία και η χώρα μας κρατά άσβεστη τη μνήμη αυτού του δραματικού εγκλήματος. Και πιστεύουμε ότι μόνο με άσβεστη μνήμη παρόμοια εγκλήματα Γενοκτονίας δε θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Η Ελλάδα και η Αρμενία συνδέονται με βαθείς ιστορικούς δεσμούς και αναπτύσσουν διαρκώς σχέσεις φιλίας, αλληλεγγύης και στενής συνεργασίας. Είμαστε και οι δυο χώρες βαθιά προσηλωμένες στις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Και όλη αυτή η κοινή προσήλωση είναι η πυξίδα μας μέσα σε ένα κόσμο που αντιμετωπίζει πάρα πολλές, ποικίλες προκλήσεις και αβεβαιότητες.»

Στη συνέχεια, ο κ. Τασούλας επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Παλαιών Χειρογράφων Matenadaran, όπου τον υποδέχθηκε η Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Επιστημών και Αθλητισμού Zhanna Andreasyan και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ara Khzmaliyan. Ακολούθησε ξενάγηση.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα συνοδεύει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρέσβης Ιωάννης Βράιλας και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αρμενία Χρήστος Σοφιανόπουλος.

Πηγή: skai.gr

