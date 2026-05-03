Ακροποταμιά Άρτας: Σε εξέλιξη επιχείρηση ανεύρεσης ηλικιωμένου

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανεύρεσης ενός ηλικιωμένου στην περιοχή Ακροποταμιάς Άρτας.

Ειδικότερα, για την επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες με 2 οχήματα, καθώς και διασωστική λέμβος της 5ης ΕΜΑΣ, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

