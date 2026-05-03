Αλλαγές σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφήνα

Τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις.

Από τον Πειραιά, μέχρι τις 20:00, δύο πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες και τη γραμμή Χίου–Μυτιλήνης δε θα αποπλεύσουν. Αναμένεται νεότερη ενημέρωση σχετικά με το αν θα πραγματοποιηθούν τα δύο βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη.

Από το Λαύριο, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Από τη Ραφήνα, επηρεάζεται ένα πλοίο, το οποίο θα έχει τελικό προορισμό την Άνδρο και δεν θα συνεχίσει προς Τήνο και Μύκονο.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τυχόν νεότερες εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

