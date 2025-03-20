Του Νικόλα Μπάρδη

Η Πύλος είναι μία μικρή γραφική παραθαλάσσια κωμόπολη της Μεσσηνίας, με 2.500 κατοίκους, και βρίσκεται περίπου 52 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Καλαμάτας.

Ο σημερινός οικισμός είναι αμφιθεατρικά χτισμένος στο νότιο άνοιγμα του όρμου του Ναυαρίνου, όπου και έλαβε χώρα η ιστορική Ναυμαχία, και ορίζεται από την επιβλητική Νήσο Σφακτηρία.

Αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Πελοποννήσου και ταυτόχρονα έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Μεσσηνίας, λόγω της πλούσιας ιστορίας και του αξεπέραστου φυσικού της κάλλους.

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου, που διεξήχθη στις 20 Οκτωβρίου 1827 μεταξύ του συμμαχικού και τουρκοαιγυπτιακού στόλου, αποτέλεσε μία ιστορική νίκη, που συνέβαλε καθοριστικά στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό.

Η Ευρώπη δέχθηκε με χαρά το αποτέλεσμα της ναυμαχίας, και το θεώρησε ως «νίκη των λαών» σε πείσμα των αποφάσεων των πολιτικών ηγεσιών. Σύμφωνα με τον Όμηρο, η Πύλος ήταν το βασίλειο του Νέστορα, ωστόσο η σημερινή της θέση δεν ταυτίζεται με αυτή των ομηρικών χρόνων. Η σημερινή κωμόπολη της Πύλου χτίστηκε το 1828 από το εκστρατευτικό σώμα του στρατηγού Μαιζών.

Η Πύλος, αν και βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα, αποπνέει νησιωτικό αέρα και ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τα λευκά σπίτια, με τις κεραμοσκεπές και τα πολύχρωμα πορτοπαράθυρα. Κάθε καλοκαίρι προσελκύει πολλούς τουρίστες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, που έρχονται για να περιηγηθούν στα ιστορικά και φυσικά μνημεία της περιοχής.

Στα πιο δημοφιλή αξιοθέατα συγκαταλέγονται το Παλαιόκαστρο, το Νιόκαστρο, το Σπήλαιο του Νέστορα, η Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και η εξωτική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, η εικόνα της οποίας έχει ταξιδέψει στα πέρατα της οικουμένης.

Στο κέντρο της κωμόπολης, τα εντυπωσιακά αιωνόβια πλατάνια που κοσμούν την Πλατεία των Τριών Ναυάρχων, σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά σπίτια και την εντυπωσιακή θέα στη Νήσο Σφακτηρία δημιουργούν ένα τοπίο ξεχωριστής ομορφιάς, που δίνει στον τόπο ταυτότητα και τον κάνει εύκολα αναγνωρίσιμο.

Στην ευρύτερη περιοχή θα βρείτε και πανέμορφες παραλίες, με άμμο ή βότσαλο, κάποιες απομονωμένες και άλλες πολυσύχναστες και οργανωμένες, για μία βουτιά στα βαθυγάλανα νερά του Ιονίου.

Ευρισκόμενοι στην Πύλο θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε την ντόπια κουζίνα και τοπικές σπεσιαλιτέ όπως γίδα βραστή, τηγανιτό βακαλάο με σκορδαλιά, ψητό γουρουνόπουλο, λουκάνικα καπνισμένα με φασκόμηλο, δίπλες, λαλάγγια και λαδοκούλουρα.

Πριν φύγετε, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε τις ξακουστές ελιές καλαμών της περιοχής, μέλι, παστέλια, σύκα, σταφίδες, τραχανά και χυλοπίτες.

Η φιλοξενία των ντόπιων και το ζεστό χαμόγελο θα σας κάνουν να νιώσετε σαν το σπίτι σας, και το μόνο σίγουρο είναι πως θα δώσετε υπόσχεση να επιστρέψετε!



Πηγή: skai.gr

