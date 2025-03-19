Του Νικόλα Μπάρδη

Η σύγχρονη πόλη της Καλαμάτας, χτισμένη στους πρόποδες του επιβλητικού Ταΰγετου και στην καρδιά του Μεσσηνιακού Κόλπου, συνδυάζει αυτό που λέμε «βουνό και θάλασσα». Η ακτογραμμή της πόλης θα σας συνεπάρει με την πρώτη ματιά, ενώ οι έντονοι ρυθμοί θα σας δώσουν την εντύπωση, ότι η πόλη αυτή δεν κοιμάται ποτέ! Με αναρίθμητα καφέ, εστιατόρια, ταβέρνες, ξενοδοχεία και μία λαμπερή νυχτερινή ζωή, η Καλαμάτα μπορεί να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες. Πάμε να δούμε μαζί πέντε λόγους, που αξίζει να επισκεφτείτε την αρχόντισσα της Μεσσηνίας!

1. Μία πόλη, άπειρα πρόσωπα

Η Καλαμάτα είναι μία πόλη με πολλά και ενδιαφέροντα πρόσωπα, τα οποία «ξεδιπλώνονται» μπροστά στα μάτια σας από γωνιά σε γωνιά. Κάθε περιοχή μία διαφορετική εικόνα, που έχει να διηγηθεί μία ξεχωριστή ιστορία. Το κάστρο με τα εντυπωσιακά του τείχη, η Μονή Καλογραιών, όπου ακόμη και σήμερα φτιάχνουν τα περίφημα καλαματιανά μαντήλια, το περίφημο Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, τα νεοκλασικά κτίρια και οι απλωμένες πλατείες, οι ναοί του 19ου αιώνα και η πλούσια αγορά της πόλης, με πολλά καταστήματα, αλλά και παραδοσιακά καφενεία, θα σας ξαφνιάσουν ευχάριστα!

2. Η απέραντη ακρογιαλιά στην σκιά του Ταΰγετου

Από τη Βέργα έως το λιμάνι της Καλαμάτας, απλώνεται μία μοναδική αμμουδιά με συνολικό μήκος 5 χιλιομέτρων. Περπατήστε ξυπόλυτοι στην άμμο και κάντε μία βουτιά, ή αν είστε πιο τολμηροί, κάντε κάποιο θαλάσσιο σπορ. Πάνω ακριβώς από την παραλία θα βρείτε δεκάδες μαγαζιά, καφέ, ταβέρνες, ουζερί και ξενοδοχεία, που θα φροντίσουν η διαμονή σας στην πόλη να είναι αξέχαστη. Αν πάλι πάτε χειμώνα στην πόλη, μπορείτε απλά να καθίσετε σε κάποιο παραλιακό μαγαζί, και να απολαύσετε τη θέα της θάλασσας, πίνοντας ένα ζεστό ρόφημα.

3. Το Θεματικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα θεματικά Πάρκα της Ελλάδας, που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά και τη συλλογική μνήμη των ντόπιων, καθώς εκεί στήθηκαν οι σκηνές όπου έμεναν πολλοί, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1986. Μέσα στο πάρκο θα δείτε ατμάμαξες, μία ντιζελάμαξα, επιβατηγά και φορτηγά βαγόνια διαφόρων τύπων και το διώροφο κτίριο του Σταθμαρχείου. Όλη η περιοχή αποπνέει vintage vibes και ρετρό γοητεία! Θα δείτε επίσης τον υδατόπυργο με την πέτρινη κυλινδρική βάση, πλατφόρμες επιβίβασης και μια μεταλλική πεζογέφυρα μήκους 28 μέτρων. Όλα αυτά κρυμμένα μέσα στο πράσινο.

4. Τα ιστορικά αξιοθέατα της πόλης

Η Καλαμάτα έχει σπουδαία ιστορία, που αξίζει να γνωρίσετε. Όπου κι αν βρεθείτε, θα αντικρίσετε κάποιο ιστορικό μνημείο. Η ξακουστή εκκλησία της Υπαπαντής, που ξεχωρίζει από μακριά με τα κωδωνοστάσια και τους ασημένιους τρούλους της, το Δημοτικό Ωδείο στην οδό Αλεξανδράκη, το νεοκλασικό κτίριο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, η πλατεία Όθωνος, όπου άλλοτε φιλοξενούσε την κεντρική αγορά, η Δημοτική Πινακοθήκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο και η ιστορική εκκλησία των Αγίων Αποστόλων συνθέτουν ένα σπάνιο αστικό μωσαϊκό, που γοητεύει απ’ άκρη σ’ άκρη.

5. Η Αρχαία Μεσσήνη

Περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από την Καλαμάτα θα συναντήσετε έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους όχι μόνο της Πελοποννήσου, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Η Αρχαία Μεσσήνη, που χρονολογείται από τον 4 ο αιώνα π.Χ., είναι γεμάτη πολιτιστικούς θησαυρούς και καλοδιατηρημένα μνημεία. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει ναούς, οικίες, τείχη και δημόσια κτίρια, που σώζονται σε καλή κατάσταση. Μεταξύ άλλων θα δείτε το Τείχος με κυρίαρχη την Αρκαδική Πύλη και τους οκτώ πύργους της, δημόσια κτίρια, την Αγορά, τον Ναό της Αρτέμιδος Φωσφόρου ή Ορθίας, το Στάδιο, το Ηρώο, το Θέατρο, την κρήνη

και πολλές κατοικίες. Από το καλοκαίρι του 2013 το Αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης ανακαινίστηκε και επαναλειτουργεί, φιλοξενώντας πολλά πολιτιστικά δρώμενα.





