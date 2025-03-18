Ο ιστορικός Πύργος Τζαννετάκη

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου μισό χιλιόμετρο μακριά από το κέντρο της γραφικής κωμόπολης του Γυθείου, πάνω στην πευκόφυτη νήσο Κρανάη, βρίσκεται χτισμένος ο επιβλητικός και καλοδιατηρημένος Πύργος του Τζαννετάκη Γρηγοράκη, που είναι ανακηρυγμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Ο πύργος χτίστηκε το 1829 και αναστηλώθηκε σχετικά πρόσφατα, ενώ εκεί φιλοξενείται σήμερα το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της Μάνης. Πρόκειται για ένα εξαίρετο δείγμα της παραδοσιακής μανιάτικης αρχιτεκτονικής και δικαίως μαγνητίζει τα βλέμματα όλων των επισκεπτών της περιοχής.

Ο εν λόγω πέτρινος, τριώροφος πύργος ανήκε στον οπλαρχηγό και τρίτο μπέη της Μάνης, Τζαννετάκη Γρηγοράκη (1785-1868), που πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1821, πρωτοστάτησε στην πολιορκία της Μονεμβασιάς και ορίστηκε πρώτος φρούραρχός της. Ήταν πρόγονος του πρώην Πρωθυπουργού Τζαννή Τζαννετάκη, ο οποίος με τη σειρά του κληροδότησε το κτίριο στο Δημόσιο το 1977. Ο ΕΟΤ ανάλαβε την ανακαίνιση και έπειτα φιλοξενήθηκε εκεί το μουσείο.

Από το 1993 στο Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο φιλοξενείται η μόνιμη έκθεση με τίτλο: «Περιηγητές στη Μάνη: 15ος – 19ος αιώνας», του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για τα δρομολόγια εβδομήντα ξένων περιηγητών στην περιοχή της Μάνης, σε μία χρονική περίοδο πέντε αιώνων. Μεταξύ των περιηγητών ξεχωρίζουν τα ονόματα του Βιντσέντζο Μαρία Κορονέλλι και του Ελβιγιά Τσελεμπή, σπουδαίων γεωγράφων και περιηγητών της εποχής.

Ευρισκόμενοι εκεί, μπορείτε να δείτε μία πλούσια συλλογή από χειρόγραφα, ιστορικά κειμήλια, εικαστικά έργα, γκραβούρες, σπάνιους χάρτες και παλιές εκδόσεις διαφόρων εντύπων από την εποχή της Αναγέννησης έως και τον 19ο αιώνα. Στους χώρους του μουσείου εκτίθεται, επίσης, το έργο της Γαλλικής Επιστημονικής αποστολής στον Μοριά σε μία πολύ κρίσιμη εποχή για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, και συγκεκριμένα το 1829-1832.

Πολύ κοντά στον Πύργο, που είναι τοπόσημο της περιοχής, υπάρχει ένα παλιό καρνάγιο, ο κινηματογραφικός Φάρος του Γυθείου και το εκκλησάκι των Αγίων Πέτρου και Παύλου, πάνω από τη μικρή παραλία της Χαλκίτσας. Όλα αυτά τα μέρη, σε συνδυασμό με τα νεοκλασικά σπίτια του Γυθείου και το όμορφο λιμάνι, συνθέτουν μία εικόνα απαράμιλλης ομορφιάς, που γοητεύει όσους βρεθούν εκεί.

Η νήσος Κρανάη, γνωστή και ως Μαραθονήσι, είναι ανακηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και από το 1898 ενώνεται με την απέναντι στεριά με μια στενή λωρίδα γης, μήκους 150 μέτρων. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στην Kρανάη, που κάποτε ήταν τετραπλάσια σε μέγεθος, διανυκτέρευσε η Ωραία Eλένη με τον Πάρι, πριν από το ταξίδι τους στην Τροία. Ο Πάρις φεύγοντας, ξέχασε εκεί το κράνος του, και από αυτό προήλθε το όνομα του νησιού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.