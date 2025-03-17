Επίσκεψη στο μαγευτικό Σπήλαιο του Διρού

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Σπήλαιο Βλυχάδας Διρού βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, στα δυτικά παράλια της Λακωνικής Μάνης. Η ύπαρξή του ήταν γνωστή στους κατοίκους της περιοχής ήδη από το 1900, ωστόσο μόλις το 1949 οι ιδρυτές της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Γιάννης και Άννα Πετροχείλου, άρχισαν να το εξερευνούν συστηματικά.

Έως το 1960 είχαν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί 1.600 μέτρα, ενώ σήμερα το γνωστό μήκος του σπηλαίου ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα! Το 1970 έγινε η πρώτη υποβρύχια εξερεύνηση, και ανακαλύφθηκε πως σε ένα σημείο του σπηλαίου το βάθος φτάνει τα 80 μέτρα.

Το εν λόγω σπήλαιο μετρά μερικά εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ζωής. Οι εντυπωσιακοί κατάλευκοι σταλακτίτες και σταλαγμίτες που βρίσκονται στις μέρες μας κάτω από την επιφάνεια του νερού σχηματίστηκαν όταν η επιφάνεια της θάλασσας βρισκόταν πολύ χαμηλότερα από το σημερινό της επίπεδο. Το νερό μέσα στο σπήλαιο είναι υφάλμυρο και έχει μεγάλη σκληρότητα. Η θερμοκρασία του κυμαίνεται περίπου στους 14°C, ενώ του αέρα από 16 έως 19°C. Μέσα στο σπήλαιο θα δείτε και πολλούς αστραφτερούς κρυστάλλους, που δημιουργούν μία εικόνα απαράμιλλης ομορφιάς.

Το νερό που εισχωρεί στις ρωγμές του ασβεστολιθικού πετρώματος και το διαλύει, δημιουργεί κυριολεκτικά σταγόνα σταγόνα τον επιβλητικό διάκοσμο του σπηλαίου. Το ίζημα του διαλυμένου ανθρακικού ασβεστίου σχηματίζει με πολύ αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να τονίσουμε, πως για τη δημιουργία ενός σταλακτίτη χρειάζονται τουλάχιστον 100 έτη.

Η φυσική είσοδος του σπηλαίου έχει διάμετρο μόλις μισού μέτρου και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Πιο παλιά το σπηλαίο είχε και άλλες εισόδους, οι οποίες όμως σταδιακά έκλεισαν. Κατά την εξερεύνηση του σπηλαίου έχουν βρεθεί απολιθωμένα οστά πάνθηρα, ύαινας, λιονταριού, ελαφιού, κουναβιού και η μεγαλύτερη συγκέντρωση οστών ιπποπόταμων στην Ευρώπη! Πολύ κοντά στην φυσική του είσοδο έχουν βρεθεί και κεραμικά, που υποδηλώνουν την ύπαρξη ανθρώπινης παρουσίας εκεί.

Σημαντικά ανθρωπολογικά ευρήματα από τη νεολιθική εποχή ανακαλύφθηκαν και στο παρακείμενο Σπήλαιο της Αλεπότρυπας. Πολλά από αυτά εκτίθενται στο μουσείο που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο του συγκεκριμένου σπηλαίου. Η τουριστική διαδρομή στο Σπήλαιο του Διρού έχει συνολικό μήκος 1.500 μέτρα, από τα οποία τα πρώτα 1.200 είναι λιμναία και η περιήγησή τους διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Το σπήλαιο είναι επισκέψιμο από το 1967 και αποτελεί ένα από τα διασημότερα σπήλαια της χώρας μας, με τις εικόνες του να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο!

Στο εσωτερικό του σπηλαίου θα δείτε μεταξύ άλλων τη λίμνη των νεράιδων, τον μεγάλο ωκεανό, το άντρον του δράκοντος και άλλα όμορφα σημεία, που θα σας κόψουν κυριολεκτικά την ανάσα. Να θυμάστε, όμως, πως το μέρος αυτό είναι προστατευόμενο, και θα πρέπει να επιδείξετε τον ανάλογο σεβασμό ευρισκόμενοι εκεί. Απαγορεύεται αυστηρά η αποκόλληση πετρωμάτων από το σπήλαιο, ενέργεια που διώκεται και ποινικά, ενώ θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των λεμβούχων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιήγησης. Το μόνο σίγουρο είναι πως η βόλτα αυτή θα σας μείνει αξέχαστη, και θα βγάλετε και ασυναγώνιστες φωτογραφίες για το Instagram.



Πηγή: skai.gr

