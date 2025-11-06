Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε στις Συκιές Θεσσαλονίκης μία 57χρονη γυναίκα.

Προσποιούμενη την αστυνομικό και με πρόσχημα ότι βρίσκεται στην περιοχή της αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη, για τη σύλληψη υπόπτων, μία 47χρονη έπεισε την ανυποψίαστη γυναίκα να της παραδώσει 100.000 ευρώ, δήθεν για να τα φυλάξει, και έγινε… καπνός.

Είχε προηγηθεί τηλεφωνική κλήση προς την 57χρονη παθούσα από υποτιθέμενο υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας, πιθανότατα συνεργό της 47χρονης.

Η απάτη τελέστηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης και καταγγέλθηκε άμεσα από το θύμα.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών οδήγησαν στην ταυτοποίηση της 47χρονης Ελληνίδας δράστιδας και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

