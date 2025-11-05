Ραγδαίες συνεχίζουν να είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το μακελειό στα Βορίζια μετά και τη σύλληψη σήμερα, Τετάρτη του γαμπρού του 39χρονου που σκοτώθηκε. Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο, που δείχνει τον 43χρονο που συνελήφθή να πυροβολεί από ψηλά εκείνο το βράδυ προς το μέρος που σημειώθηκε η συμπλοκή, το οποίο και οδήγησε στην ταυτοποίησή του σε συνδυασμό με πληροφορίες του ΣΚΑΪ αλλά και από αυτόπτες μάρτυρες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ ανέφεραν ήδη από την Κυριακή το βράδυ ότι οι Αρχές αναζητούσαν σίγουρα ένα άτομο που πυροβολούσε από ψηλά ενώ όπως μεταδόθηκε στο αποψινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μάλλον υπήρχε και δεύτερο άτομο.

Συγκεκριμένα, κάμερα κλειστού κυκλώματος δείχνει την ημέρα της συμπλοκής έναν άνδρα να πυροβολεί από την ταράτσα του σπιτιού το οποίο ανατινάχθηκε. Αν και το βίντεο βρίσκεται εδώ και μέρες στη διάθεση των Αρχών από μόνο του δεν αρκούσε. Για την ταυτοποίηση του 43χρονου βοήθησαν επίσης οι αυτόπτες μάρτυρες αλλά και μέλη της οικογένειας της άτυχης 57χρονης η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα, τα οποία έκαναν λόγο για έναν άντρα που είχε ανοίξει πυρ προς την πλευρά της.

Αναζητούν ένα ακόμη άτομο για το μακελειό

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, εκτός από τον 43χρονο αναζητείται ένα ακόμη άτομο που φέρεται να πυροβολούσε και να έχει εμπλακεί στο αιματηρό περιστατικό. Συγκριμένα, η αστυνομία φέρεται να έχει στη διάθεσή της στοιχεία για την ύπαρξη ενός ακόμη ατόμου στο σημείο το οποίος όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι το άτομο αυτό είναι από την οικογένεια του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.

Συνεχίζονται οι έρευνες στο χωριό

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο χωριό οι οποίες και συνεχίζοντας την έρευνα μετά και τα όσα εντοπίστηκαν κοντά σε υπαίθρια ιδιοκτησία του 43χρονου. Στη σπηλιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, καραμπίνα, όπλο και φυσίγγια.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν το όπλο που βρέθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ίχνη από βολή τέτοιου όπλου φέρεται να υπήρχαν πάνω στο αυτοκίνητο του θύματος.

Αυτό που προκύπτει από τις μέχρι στιγμής έρευνες είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν τρεις τύποι όπλων. Πιστόλια των 9mm, καλάσνικοφ και κυνηγετικά, χωρίς ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα να έχει διαπιστωθεί με ακρίβεια ο αριθμός από κάθε τύπο όπλου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η βαλλιστική έρευνα στα Εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας αναμένεται να φτάσει αύριο στο χωριό για να στηρίξει τη σχολική κοινότητα.

Τη Δευτέρα η απολογία των 3 αδελφών - Τι είπαν στις απολογίες τους

Σήμερα ενώπιον του Ανακριτή βρέθηκαν και τα 3 αδέρφια τα οποία παραδόθηκαν χθες. Ο ανακριτής μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση.

Μέχρι στιγμής τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων έχουν μιλήσει για τα όσα συνέβησαν μέχρι το σημείο που ξεκίνησε η συμπλοκή. Οι τρεις ισχυρίζονται ότι επέστρεφαν στο σπίτι του πατέρα τους μετά την αυτοψία στο σημείο που έγινε η έκρηξη. Όπως είπαν βρισκόντουσαν στη μέση του δρόμουόταν είδαν το αυτοκίνητο του 39χρονου να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα προς τα πάνω τους. Τότε ο 39χρονος άρχισε να πυροβολεί από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα όπως είπαν δεχόντουσαν δεχόμασταν πυρά από ψηλά. Ωστόσο, δεν είπαν τίποτα για το τι ακολούθησε.

Τα τρία αδέρφια ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Σημειώνεται ότι ο 43χρονος μεταφέρθηκε σε διαφορετικό αστυνομικό τμήμα μετά την κατάθεσή του προκειμένου να μην είναι στον ίδιο χώρο με τους τρεις συλληφθέντες της άλλης οικογένειάς.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε - κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος.

Αύριο, Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.