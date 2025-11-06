Μία 38χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για πλαστογραφία και παράβαση των νομοθεσιών για τα εμπορικά σήματα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, συνελήφθη Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος το πρωί της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου 2025, στον Ασπρόπυργο

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων στη Δυτική Αττική, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε., στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα λιανικού εμπορίου ειδών ιματισμού, ιδιοκτησίας της 38χρονης στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Κατά τον έλεγχο στο κατάστημα, εντοπίστηκαν στο ισόγειο -755- είδη ένδυσης διαφόρων επώνυμων εταιρειών, τα οποία κατασχέθηκαν ως ύποπτα απομίμησης.

Ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι των σηματούχων εταιρειών, ενώ τα απομιμητικά προϊόντα θα καταστραφούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

