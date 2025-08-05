Τραγωδία στις Άλπεις: Ορειβάτης από την Πάτρα έχασε τη ζωή του στον ορεινό όγκο του Mont Blanc

Θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου ενός 23χρονου Δημήτρη Κάντα, ο οποίος έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Δευτέρας σε δυστύχημα στον ορεινό όγκο του Mont Blanc, στην περιοχή Haute-Savoie, της Γαλλίας.

Ο Δημήτρης Κάντας, γνωστός στην τοπική κοινωνία τόσο ως αθλητής του μπάσκετ όσο και ως παθιασμένος αλπινιστής και Φυσικός, φαίνεται πως κατά την κατάβασή του έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό, κάτω από το καταφύγιο Goûter, σε υψόμετρο 3.835 μέτρων.

Η σορός του επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των γαλλικών αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, αναφέρει το pelop.gr.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Libération, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από πτώση στο άνω τμήμα του διαδρόμου Goûter – ενός από τα πιο επικίνδυνα σημεία της κλασικής διαδρομής προς την κορυφή του Mont Blanc.

Οι αρχές ανέφεραν πως ο 33χρονος ορειβάτης είχε στην πλάτη του βαρύ σακίδιο και κατέβαινε μόνος και χωρίς σχοινί, στοιχείο που ενδεχομένως συνέβαλε στην πτώση του. Το δυστύχημα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πιθανόν να προκλήθηκε από συνδυασμό παραγόντων όπως η κόπωση, η στιγμιαία απώλεια συγκέντρωσης ή και το βάρος του εξοπλισμού.

Ο διάδρομος Goûter – συχνά αποκαλούμενος και «διάδρομος του θανάτου» – είναι διαβόητος για την επικινδυνότητά του, κυρίως λόγω των κατολισθήσεων βράχων που συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά τους καλοκαιρινούς μήνες. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτό το σημείο, ενώ μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είχε καταγραφεί ο θάνατος μιας 24χρονης Αμερικανίδας στην ίδια περιοχή.

