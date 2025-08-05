Στον ρυθμό του ΤΖΟΚΕΡ κινούνται τα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα, τα οποία επισκέπτονται οι … υποψήφιοι εκατομμυριούχοι για να καταθέσουν τα δελτία τους.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού, καθώς για πρώτη φορά το ΤΖΟΚΕΡ μοιράζει ποσό πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι σήμερα τα πρωτεία κρατούσε ο μεγάλος νικητής της 31ης Ιανουαρίου 2025, ο οποίος κέρδισε το ποσό των 19,8 εκατ. ευρώ με δελτίο που έπαιξε on line.

«Εκτός από ντόπιους, αυτές τις ημέρες έχουμε και πολλούς τουρίστες, λόγω του ιστορικού τζακ ποτ. Μετά το μπάνιο, πολλοί έρχονται για να δοκιμάσουν την τύχη τους, μήπως και παρατείνουν τις διακοπές τους», τονίζει η Χαρά Ανταμπούφη, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στην Ξάνθη.

Χαρά Ανταμπούφη, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στην Ξάνθη

Κατάθεση δελτίων έως τις 21:30

Η κλήρωση για το mega τζακ ποτ των 20,4 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:00, με την κατάθεση δελτίων τόσο στα κατάστημα ΟΠΑΠ όσο και διαδικτυακά, μέσω του opaponline.gr, να ολοκληρώνεται μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30.

«Οι παίκτες δεν διεκδικούν μόνο το μεγάλο έπαθλο του παιχνιδιού αλλά και τα έπαθλα των 100.000 ευρώ, που κερδίζουν τα τυχερά 5άρια της δεύτερης κατηγορίας. Μόνο στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής αναδείχθηκαν έξι τυχεροί που κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας», σημειώνει η κα. Ανταμπούφη.

Συμμετοχή στο παιχνίδι και με ομαδικά δελτία

Πολλοί παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ προτιμούν να συμμετέχουν στο παιχνίδι με ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα όσο και μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με την κα. Ανταμπούφη, «τα ομαδικά δελτία γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, καθώς οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς».

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.