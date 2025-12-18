Σύσκεψη Σερρών: Κλιμάκωση κινητοποίησεων αποφάσισαν οι αγρότες

Την απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πήραν οι αγρότες στο περιθώριο της κρίσιμης σύσκεψης για τα μπλόκα, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, στις Σέρρες.

Οπως τόνισαν, η σύσκεψη επιβεβαίωσε, για ακόμη μια φορά, πως όλα τα μπλόκα της χώρας λειτουργούν επί της ουσίας ως ένα ενιαίο πανελλαδικό μπλόκο ενώ παράλληλα έκαναν λόγο για προσχηματικό διάλογο εκ μέρους της κυβέρνησης η οποία και εμπαίζει τους αγρότες.

Οι συμμετέχοντες στη σημερινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων κάλεσαν τον πρωθυπουργό να δώσει άμεσα λύσεις στα αιτήματά τους, επισημαίνοντας ότι, εφόσον η κυβέρνηση επιθυμεί τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και τη στήριξη ενός βιώσιμου αγροτικού τομέα, οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών. Όπως αποφασίστηκε, τόσο κατά τη διάρκεια του προσεχούς Σαββατοκύριακου όσο και στις ημέρες των εορτών, οι μπάρες στα διόδια θα ανοίγουν, ώστε η διέλευση να γίνεται ελεύθερα και χωρίς ταλαιπωρία για τους εκδρομείς.

'Αλλωστε, όπως επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, στόχος τους δεν είναι να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισαν πως «δεν θα κάνουν πίσω», εμμένοντας στα αιτήματα τους που ακόμη δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μετά τη συνεδρίαση δήλωσε ότι στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων.

«Οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουμε θέση προς την κυβέρνηση για να γίνει μια συνάντηση εποικοδομητική που να έχει αποτελέσματα, δεν τηρούνται», και με τα σημερινά δεδομένα, τις ενέργειες και τις εξαγγελίες των κυβερνώντων, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να βρουν δικαίωση ώστε να μπορέσουν να ασκούν το επάγγελμά τους προσφέροντας τα «προς το ζην» στις οικογένειες τους.

Ετσι, με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη αποφάσισαν να μην μπουν στη διαδικασία περαιτέρω διαλόγου με την κυβέρνηση και να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

«Δε βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε το δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές» είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

Την Παρασκευή το πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι.

Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους.Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

«Είμαστε όλοι ένα. Περιμένουμε ουσιαστικά μέτρα»

Τα παραπάνω συνόψισε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, διευκρινίζοντας ότι απόφαση της σημερινής σύσκεψης είναι από αύριο κιόλας να προχωρήσουν σε σκλήρυνση της στάσης τους στα σημεία όπου έχουν αναπτυχθεί τα μπλόκα. Όπως τόνισε, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα γίνει στο πλαίσιο των διεκδικήσεων που έχουν ήδη αποσταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου και επανέλαβε ότι θα διατηρείται ελεύθερη η διέλευση για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα τουριστικά λεωφορεία, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένουμε στους δρόμους με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και επιβεβαιώνει ότι ο διάλογος που προτείνει είναι προσχηματικός», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. Σημείωσε και αυτός με τη σειρά του ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται με σεβασμό προς την κοινωνία, επιτρέποντας τη διέλευση ευπαθών προιόντων και λεωφορείων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου και της Ομοσπονδίας Αλιέων Μαγνησίας, Παναγιώτης Περράκης, μίλησε για έναν κλάδο που οδηγείται σε μαρασμό.

«Τα προβλήματα στην αλιεία είναι τεράστια και παραμένουν χωρίς καμία απάντηση. Έχουμε καταθέσει αναλυτικά τα αιτήματά μας στο υπουργείο και στους αρμόδιους, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση», δήλωσε.

Όπως επισήμανε, οι αλιείς πλήττονται από την εξάπλωση ξενικών ειδών, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τα υψηλά ενεργειακά τιμολόγια, ενώ υπογράμμισε ότι η αλιεία αποτελεί βασικό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. «Είμαστε όλοι ένα. Περιμένουμε ουσιαστικά μέτρα. Αν η πολιτεία κάνει ένα βήμα μπροστά, θα κάνουμε κι εμείς ένα βήμα πίσω για να βρεθεί λύση», ανέφερε.

