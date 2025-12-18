Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση για τα μπλόκα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνεδρίαση των αγροτών στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή 57 μπλόκων από όλη τη χώρα, σε μια προσπάθεια συντονισμού και λήψης αποφάσεων για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το κλίμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Η κυβέρνηση επιμένει στο διάλογο και διαμηνύει ότι έχει δώσει απαντήσεις σε από τα δύο αιτήματα των αγροτών όπως πετρέλαιο και το ρεύμα με περαιτέρω μείωση της τιμής κιλοβατώρας. «Υπάρχει γενναία μείωση τιμής που δεν έχει υπάρξει σε άλλη επαγγελματική ομάδα», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι έχει τεθεί το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών και ότι η κυβέρνηση ζητάει το διάλογο.

Παρά τη σκληρή τους στάση, οι αγρότες διαμηνύουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο, τρακτέρ και αγρότες βγήκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, πραγματοποιώντας δυναμική κινητοποίηση. Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους, συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, όπου πέταξαν άχυρα και χώμα, στήνοντας συμβολικά ένα φέρετρο, θέλοντας να στείλουν μήνυμα για όπως τονίζουν «τον αφανισμό του αγροτικού κόσμου».

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης, ζητώντας άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση.

Στο Μεσολόγγι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου και απέκλεισαν την είσοδο.

Στη Μεσσηνία μετέβη εισαγγελέας στο μπλόκο αγροτών στον «κόμβο της Θουρίας» μετά από καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών και παρεμπόδιση διέλευσης ασθενοφόρων.

Οι αγρότες αρνήθηκαν τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ μάλιστα την ώρα της παρουσίας του εισαγγελέα πέρασαν από το σημείο δύο ασθενοφόρα.

Ο εισαγγελέας επισήμανε, ωστόσο, ότι οι αποκλεισμοί συνιστούν παράνομες πράξεις και ζήτησε να ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος, ώστε να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η διέλευση ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

