Τέμπη: Aπολογήθηκε για το «μπάζωμα» ο Τριαντοπουλος - «Δεν έδωσα εντολή»

Της Έλενας Γαλάρη

Στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου απολογήθηκε ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντοπουλος για το «μπάζωμα» στον χώρο αμέσως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος κατέθεσε κάτω από άκρα μυστικότητα, αρνήθηκε την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος που του αποδίδεται. Παρέδωσε γραπτό υπόμνημα στην ανακρίτρια, υποστηρίζοντας ότι δεν έδωσε εντολή για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε απολογηθεί και ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, όπως και τέσσερα στελέχη της Πυροσβεστικής.

Σε δήλωσή του ο συνήγορος του κ. Αγοραστού δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων. Ο Περιφερειάρχης δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε εντολή παρουσία των προανακριτικων υπαλληλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογη και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικου. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του πεδίου με χαλίκια (το λεγόμενο μπάζωμα), που κρίθηκε αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους».

Μόλις ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για να αποφανθεί αν θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο, ή αν θα προχωρήσει σε απαλλαγή Τριαντόπουλου.

Πηγή: skai.gr

