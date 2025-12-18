Μεσσηνία: Παρέμβαση εισαγγελέα στο μπλόκο αγροτών στον κόμβο της Θουρίας μετά από καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών

Ο αντιεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας βρέθηκε πριν λίγη ώρα στο μπλόκο των αγροτών, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα στον κόμβο της Θουρίας, έπειτα από καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών και παρεμπόδιση διέλευσης ασθενοφόρων.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, οι αγρότες αρνήθηκαν τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ μάλιστα την ώρα της παρουσίας του εισαγγελέα πέρασαν από το σημείο δύο ασθενοφόρα.

Ο εισαγγελέας επισήμανε, ωστόσο, ότι οι αποκλεισμοί συνιστούν παράνομες πράξεις και ζήτησε να ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος, ώστε να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η διέλευση ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skai.gr

