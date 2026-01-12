Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι αγρότες της Κρήτης διαφοροποιούν και δηλώνουν θετικοί στον διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το Παγκρήτιο Συντονιστικό Κρήτης τοποθετήθηκε δημόσια ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Πρωθυπουργού με τα Αγροτικά Μπλόκα.

Ο μοναδικός στόχος τους δηλώνουν πως είναι η ανάδειξη των σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης

Διαφοροποιούν τη στάση τους, όσον αφορά τη μη πρόθεση συνάντησης με τον πρωθυπουργό, οι αγρότες της Κρήτης τονίζοντας πως είναι θετικοί στον διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το Παγκρήτιο Συντονιστικό Κρήτης τοποθετήθηκε δημόσια ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Πρωθυπουργού με τα Αγροτικά Μπλόκα.

Υπογράμμισε πως μοναδικός στόχος είναι η ανάδειξη όλων των σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο, τόσο ως παραγωγούς όσο και ως κατοίκους ενός νησιού με ιδιαίτερες και αυξημένες δυσκολίες.

«Πιστεύουμε στον διάλογο και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα και στο πρόσφατο παρελθόν, συμμετέχοντας υπεύθυνα, με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις, σε κάθε θεσμική διαδικασία», ανέφεραν χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «η διατύπωση από συναδέλφους μας παραγωγούς που ανήκουν στο μπλόκο της Νίκαιας και σε άλλα μπλόκα, σύμφωνα με την οποία η παρουσία των Κρητικών αποτελεί λόγο μη συμμετοχής τους στον διάλογο, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να μην υπάρχει καμία προσχηματική δικαιολογία, παραχωρούμε τον χώρο του διαλόγου σε αυτούς. Με τη στάση μας αυτή αφαιρούμε κάθε επιχείρημα περί μη συμμετοχής, καθώς δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση την εργαλειοποίηση της ενότητας του αγροτικού κόσμου».

Παράλληλα, κατέστησαν σαφές ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στοχοποίηση της Κρήτης ή των Κρητικών παραγωγών από συναδέλφους τους θα λαμβάνει την ανάλογη και τεκμηριωμένη απάντηση.

«Οι διαφορές στις τιμές των προϊόντων και στο κόστος παραγωγής μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής χώρας είναι μεγάλες και αδιαμφισβήτητες. Όταν στην Κρήτη το γάλα πωλείται με 1 ευρώ και αλλού φτάνει το 1,70, όταν το κόστος ζωοτροφών, όπως το τριφύλλι, ανέρχεται στα 57 λεπτά και σε άλλες περιοχές στα 22, γίνεται σαφές ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν αδικούν την Κρήτη, αλλά υπονομεύουν συνολικά τους αγώνες όλων των παραγωγών.

Αν οι παραγωγοί της Κρήτης είχαν αντίστοιχες τιμές και κόστη παραγωγής, δεν θα υπήρχε ανάγκη ούτε για επιδοτήσεις ούτε για διαρκείς κινητοποιήσεις. Το πραγματικό ζητούμενο είναι δίκαιες τιμές, βιώσιμη παραγωγή και ίσοι όροι για όλους.

Ο αγώνας είναι κοινός και δεν περισσεύει κανείς. Παραμένουμε ανοιχτοί σε κάθε ουσιαστικό διάλογο που μπορεί να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί», κατέληξαν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.