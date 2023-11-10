Youth Pass: Τις 44.000 έφτασαν οι αιτήσεις

Τις 44.000 έφτασαν οι αιτήσεις για το Youth Pass μέσα σε ένα 24ωρο, καθώς η πλατφόρμα άνοιξε χθες το πρωί.

Οι δικαιούχοι περίπου 200.000 νέοι 18 και 19 ετών μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ. Οι αιτήσεις γίνονται είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των Κ.Ε.Π. μέχρι και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου.

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Οι ενισχύσεις θα έχουν αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση που θα λάβουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού (π.χ. σε τουριστικά καταλύματα), του πολιτισμού (π.χ. για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή συναυλιών, για την αγορά βιβλίων κ.ά.) και των μεταφορών (ταξί, λεωφορεία, τρένα, ακτοπλοϊκά - αεροπορικά εισιτήρια ή για την ενοικίαση ΙΧ ή σκαφών αναψυχής κ.ά.).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

