Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και προεξάρχοντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, τελέστηκε το πρωί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, Συνοδική Θεία Λειτουργία, με αφορμή τη συμπλήρωση 1.700 ετών από τη σύγκληση της Α' Οικουμενικής Συνόδου, στη Νίκαια της Βιθυνίας, το έτος 325.

Με θέμα «Η Α' Οικουμενική Σύνοδος και η σημασία της» μίλησε ο μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ο οποίος αρχικά επισήμανε ότι το έργο της Οικουμενικής Συνόδου ήταν θεόπνευστο, ακριβώς γιατί συμμετείχαν θεόπνευστοι Πατέρες και κινήθηκαν σε δύο μέρη. Πρώτον, στο θεολογικό μέρος, αφού συνέταξαν τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, αντιμετωπίζοντας τον γνωστικισμό, που υποστήριζε ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Λόγο, ως κατώτατο Θεό, και τον αρειανισμό που υποστήριζε ότι ο Λόγος δεν είναι Θεός. Δεύτερον, εξέδωσε είκοσι (20) Ιερούς Κανόνες που ρυθμίζουν εκκλησιαστικά θέματα και καθόρισε τα σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα.

Ακολούθως, παρουσίασε τα δύο θεολογικά ρεύματα που εκφράστηκαν στη Σύνοδο‧το ένα είναι το φιλοσοφικό και θεολογικό ρεύμα των Αρειανών, που καταδικάστηκε, και το άλλο, το εμπειρικό-ησυχαστικό ρεύμα των Πατέρων που στηρίζονταν στην Αποκάλυψη του Ασάρκου Λόγου στους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και του Σεσαρκωμένου Λόγου της Καινής Διαθήκης.

Κατέληξε ότι σεβόμενοι τους θεοφόρους Πατέρες της Α' Οικουμενικής Συνόδου θα πρέπει να θεολογούμε «κατά τας των αγίων θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα» και να είμαστε «δέκτες, φύλακες και μεταδότες» της Ορθοδόξου Παραδόσεως.

Αύριο, στις 9:00 το πρωί, θα συγκληθεί σε έκτακτη πανηγυρική Συνεδρία, με μόνο θέμα την Α' Οικουμενική Σύνοδο, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, στο Συνοδικό Μέγαρο. Κατά τη Συνεδρία θα μιλήσει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, με θέμα «Η αποδοχή της θεολογίας και του έργου της Α' Οικουμενικής Συνόδου, στο πλαίσιο της παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

